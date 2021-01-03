Doğu Anadolu'da soğuklar etkisini sürdürüyor - Son Dakika

Doğu Anadolu'da soğuklar etkisini sürdürüyor

03.01.2021 10:42

Doğu Anadolu'da dondurucu soğuklar ve sis yaşamı olumsuz etkiliyor.

Doğu Anadolu'da dondurucu soğuklar ve sis yaşamı olumsuz etkiliyor.

Erzurum'da etkili olan soğuk hava, cadde ve sokaklarda buzlanmaya neden oldu. Bazı binaların çatılarında buz sarkıtlarının oluştuğu kentte, şadırvanlar da dondu.

Sabah saatlerinde kentin kuzey kesimlerinde etkili olan yoğun sis sebebiyle görüş mesafesi düştü. Sürücüler sis nedeniyle zor anlar yaşadı.

Ardahan

Ardahan'da da dondurucu soğuklar nedeniyle ağaç ve bitkiler kırağı tuttu.

Kura Nehri bölesinde soğukların etkisiyle oluşan sis güzel görüntüler oluşturdu.

Soğuklar nedeniyle çatılarda buz sarkıtları oluştu.

Iğdır

Hava sıcaklığının sıfırın altında 8 dereceye kadar düştüğü Iğdır'da, kent merkezi ve köylerde yoğun sis oluştu.

Görüş mesafesinin 50 metreye kadar düştüğü Iğdır-Kars, Iğdır-Ağrı ve Iğdır-Nahçıvan kara yolunda sürücüler zor anlar yaşadı.

Dondurucu soğuklar nedeniyle ağaçlarda kırağı oluştu.

Ağrı

Ağrı'da da etkili olan soğuk hava ve sis yaşamı etkiledi.

Kentte vatandaşlar soğuğa karşı önlem almak için araçlarının üstünü battaniye ve halılarla örttü.

Siste dolayı görüş mesafesinin düşmesiyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Kars

Kars'ta da dondurucu soğuklar nedeniyle Kars Çayı ve Çıldır Gölü tamamen dondu. Buzla kaplanan Çıldır Gölü'nün bazı bölümlerinde buz kütleleri oluştu.

Bazı vatandaşlar, araçlarını battaniye, halı ve branda ile örterek soğuktan korumaya çalıştı.

Tunceli

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde, gece hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesi sonucu araçların camları ve dereler buz tuttu.

İlçede soğuk hava sebebiyle kırağıyla kaplanan ağaçlar ve bitkiler güzel görüntüler oluşturdu.

Doğu Anadolu'da soğuklar etkisini sürdürüyor
Doğu Anadolu'da soğuklar etkisini sürdürüyor
Doğu Anadolu'da soğuklar etkisini sürdürüyor
Doğu Anadolu'da soğuklar etkisini sürdürüyor

Doğu Anadolu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Doğu Anadolu'da soğuklar etkisini sürdürüyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Tecavüz edip öldürdükleri 2 genci gömen şüphelilerden alaycı ifadeler: İyi çekin KDK'den sağlık çalışanlarına salgın döneminde yapılan ek ödemeye ilişkin tavsiye kararı Türk bilim insanlarından müthiş icat! Evde idrarla yapılan koronavirüs testi 15 saniyede sonuç veriyor "Aşı olmayan vatan hainidir, onlara kız vermeyeceğiz" diyen Prof. Sönmez'e dava açıldı Cennet hurmasının bu yılki fiyat ve kalitesi üreticinin yüzünü güldürüyor The Guardian, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı "2021'in hikâyesini belirleyecek 12 lider" listesine seçti Kendisine emanet edilen evi soyan kiracı, ekipler tarafından kıskıvrak yakalandı Toprağa gömülü olarak bulunan çiftin ölümü ile ilgili korkunç detay! Çok kan akmasın diye leğene koymuşlar
Koronavirüs aşılaması ne zaman başlayacak, aşı ne kadar süre koruyacak? Bilim Kurulu üyesi yanıtladı Koronavirüs aşılaması ne zaman başlayacak, aşı ne kadar süre koruyacak? Bilim Kurulu üyesi yanıtladı         
11:06
Metropoll'den dikkat çeken Cumhurbaşkanlığı anketi: Erdoğan'ın oyu yüzde 40.7, Mansur Yavaş'ın oyu yüzde 43.9 Metropoll'den dikkat çeken Cumhurbaşkanlığı anketi: Erdoğan'ın oyu yüzde 40.7, Mansur Yavaş'ın oyu yüzde 43.9         
10:20
Memur ve emeklinin maaş zammı yarın açıklanacak enflasyon oranıyla netlik kazanacak Memur ve emeklinin maaş zammı yarın açıklanacak enflasyon oranıyla netlik kazanacak         
10:18
Önce dakikalarca yumruk yumruğa kavga ettiler, ardından sarılıp yollarına devam ettiler Önce dakikalarca yumruk yumruğa kavga ettiler, ardından sarılıp yollarına devam ettiler         
09:06
2 çocuk annesi çalıştığı restoranı satın alıp hayalini gerçekleştirdi 2 çocuk annesi çalıştığı restoranı satın alıp hayalini gerçekleştirdi         
08:48
ABD'nin Ulusal Güvenlik Danışmanı Pottinger: Virüs Wuhan'daki hayvan pazarından değil Çin'e ait bir laboratuvardan sızdı ABD'nin Ulusal Güvenlik Danışmanı Pottinger: Virüs Wuhan'daki hayvan pazarından değil Çin'e ait bir laboratuvardan sızdı         
08:40
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Hasöksüz'den mutasyon uyarısı: İki kere önlem alın Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Hasöksüz'den mutasyon uyarısı: İki kere önlem alın         
07:52
Exxen'de yer alan hatalar sonrası Acun Ilıcalı açıklama yapmak zorunda kaldı: Aşırı yoğunluktan kaynaklandı Exxen'de yer alan hatalar sonrası Acun Ilıcalı açıklama yapmak zorunda kaldı: Aşırı yoğunluktan kaynaklandı         
22:39
Efsane dizi Kurtlar Vadisi, yeni adıyla şubat ayında hayranlarıyla buluşacak Efsane dizi Kurtlar Vadisi, yeni adıyla şubat ayında hayranlarıyla buluşacak         
21:12
Alp Kırşan'ın komşusu genç kadın, elleri kelepçeli ve başına poşet geçirilmiş halde evinde ölü bulundu Alp Kırşan'ın komşusu genç kadın, elleri kelepçeli ve başına poşet geçirilmiş halde evinde ölü bulundu         
21:09
Fenomen gelin adayı Naz Mila'nın iç çamaşırlı paylaşımı sosyal medyayı salladı Fenomen gelin adayı Naz Mila'nın iç çamaşırlı paylaşımı sosyal medyayı salladı         
19:29
Tepki çeken görüntü! Yetenek yarışmasıyla ünlenen isim, kızını çanta gibi taşıdı Tepki çeken görüntü! Yetenek yarışmasıyla ünlenen isim, kızını çanta gibi taşıdı         
16:06
Oyuncu Aslıhan Güner'in kız kardeşleri güzellikleri tüm dikkatleri üzerlerine çekti Oyuncu Aslıhan Güner'in kız kardeşleri güzellikleri tüm dikkatleri üzerlerine çekti         
15:29
Traktörünün arka tekerleği çukura düşen çiftçi, tesadüfen Roma dönemine ait toplu mezar buldu Traktörünün arka tekerleği çukura düşen çiftçi, tesadüfen Roma dönemine ait toplu mezar buldu         
13:06
Aldatılan koca eve gelince, kadının sevgilisi camdan atladı Aldatılan koca eve gelince, kadının sevgilisi camdan atladı         
12:46
Yılbaşı gecesinin reyting şampiyonu belli oldu! O Ses Türkiye ve İbo Show, bir programı listeden sildi Yılbaşı gecesinin reyting şampiyonu belli oldu! O Ses Türkiye ve İbo Show, bir programı listeden sildi         
09:51
Kısıtlamayı delip minibüsle gezen gençlerden pes dedirten sözler: Uyuşturucu satmak için çıktık Kısıtlamayı delip minibüsle gezen gençlerden pes dedirten sözler: Uyuşturucu satmak için çıktık         
09:27
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.01.2021 11:20:00. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Doğu Anadolu'da soğuklar etkisini sürdürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei