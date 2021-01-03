Doğu Anadolu'da soğuklar etkisini sürdürüyor - Son Dakika

Doğu Anadolu'da dondurucu soğuklar ve sis yaşamı olumsuz etkiliyor.

Erzurum'da etkili olan soğuk hava, cadde ve sokaklarda buzlanmaya neden oldu. Bazı binaların çatılarında buz sarkıtlarının oluştuğu kentte, şadırvanlar da dondu.

Sabah saatlerinde kentin kuzey kesimlerinde etkili olan yoğun sis sebebiyle görüş mesafesi düştü. Sürücüler sis nedeniyle zor anlar yaşadı.

Ardahan

Ardahan'da da dondurucu soğuklar nedeniyle ağaç ve bitkiler kırağı tuttu.

Kura Nehri bölesinde soğukların etkisiyle oluşan sis güzel görüntüler oluşturdu.

Soğuklar nedeniyle çatılarda buz sarkıtları oluştu.

Iğdır

Hava sıcaklığının sıfırın altında 8 dereceye kadar düştüğü Iğdır'da, kent merkezi ve köylerde yoğun sis oluştu.

Görüş mesafesinin 50 metreye kadar düştüğü Iğdır-Kars, Iğdır-Ağrı ve Iğdır-Nahçıvan kara yolunda sürücüler zor anlar yaşadı.

Dondurucu soğuklar nedeniyle ağaçlarda kırağı oluştu.

Ağrı

Ağrı'da da etkili olan soğuk hava ve sis yaşamı etkiledi.

Kentte vatandaşlar soğuğa karşı önlem almak için araçlarının üstünü battaniye ve halılarla örttü.

Siste dolayı görüş mesafesinin düşmesiyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Kars

Kars'ta da dondurucu soğuklar nedeniyle Kars Çayı ve Çıldır Gölü tamamen dondu. Buzla kaplanan Çıldır Gölü'nün bazı bölümlerinde buz kütleleri oluştu.

Bazı vatandaşlar, araçlarını battaniye, halı ve branda ile örterek soğuktan korumaya çalıştı.

Tunceli

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde, gece hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesi sonucu araçların camları ve dereler buz tuttu.

İlçede soğuk hava sebebiyle kırağıyla kaplanan ağaçlar ve bitkiler güzel görüntüler oluşturdu.