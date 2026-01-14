Doğu Anadolu'da Soğuk ve Kar - Son Dakika
Doğu Anadolu'da Soğuk ve Kar

14.01.2026 10:34
Erzurum, Ardahan, Kars, Tunceli ve Ağrı'da soğuk hava ve kar yağışı etkili oluyor, buzlanma oluştu.

Erzurum, Ardahan, Kars, Tunceli ve Ağrı'da soğuk hava etkili oluyor.

Erzurum'da sabah saatlerinde başlayan ve aralıklarla etkili olan kar, Erzurum'da yerini soğuk havaya bıraktı.

Soğuk hava nedeniyle kentte kaldırımlarda buzlanma oluştu, park halindeki araçların üzeri karla kaplandı, binaların çatılarında buz sarkıtları oluştu, camilerin şadırvanları buz tuttu.

Beyaza bürünen şehir merkezi havadan görüntülendi.

Ardahan

Ardahan'da da olumsuz hava koşulları etkili oluyor.

Kent merkezinde soğuk hava nedeniyle buzlanma oluşurken, yüksek noktalarda kar yer yer tipiye dönüşüyor.

Şehirde tipi birçok noktada ulaşımı aksatıyor.

Kars

Kars'ta kar yağışının ardından soğuk hava etkili oluyor.

Kentte iki gündür etkili olan kar yağışı yerini soğuk havaya bıraktı. Kar kalınlığı 1 metreye yaklaştı, kentte karla mücadele ekipleri çalışma başlattı.

Sarıkamış ilçesinde aralıklarla devam eden kar yağışı yerini soğuk havaya bıraktı.

Kar kalınlığı ilçede 1 metreyi aştı, Sarıkamış Kayak Merkezi'nde 180 santimetreye ulaştı. Vatandaşlar arabalarının üzerinde, iş yerlerinin önünde biriken karları temizledi, bina çatılarında uzun buz sarkıtları oluştu.

Sarıkamış Belediyesi itfaiye ekipleri, çatılardaki buz ve kar kütlelerini temizledi.

Vatandaşlardan Serhat Yıldız, çok yoğun kar yağdığını belirterek, "Çok kar yağdı, ev ve iş yerlerimizin önündeki karları temizliyoruz. Şimdi de soğuk hava başladı." dedi.

Bu arada Sarıkamış Belediyesi, Karayolları ve İl Özel İdaresine bağlı ekipler kar küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürdü.

Tunceli

Tunceli'de de hava sıcaklığının sıfırının altına düşmesi sonucu ağaçlar kırağı tuttu, yollarda buzlanma oluştu.

Belediye ekipleri, sorumluluk alanlarında kar küreme çalışması yaptı.

Kentin bazı yüksek kesimleri sisle kaplandı.

Ağrı

Ağrı'da dün başlayan kar, sabah saatlerine kadar devam etti.

Kar yağışının ardından kent merkezi ve çevresi yeniden beyaza büründü.

Kaynak: AA

11:32
Muslukları altından Dünyaca ünlü ismin taşınmayı düşündüğü malikane olay oldu
Muslukları altından! Dünyaca ünlü ismin taşınmayı düşündüğü malikane olay oldu
11:20
AKOM, tarih verip uyardı: İstanbul’da kar kalınlığı 10 santimetre olacak
AKOM, tarih verip uyardı: İstanbul'da kar kalınlığı 10 santimetre olacak
11:10
Dursun Özbek’ten Gardi’ye tam yetki
Dursun Özbek'ten Gardi'ye tam yetki
10:55
Altın fiyatları durdurulamıyor: Çeyreğin saatler içerinde kazandığı değere bakın
Altın fiyatları durdurulamıyor: Çeyreğin saatler içerinde kazandığı değere bakın
10:03
Temassız kartlarda şifresiz işlem limiti yarından itibaren 2 bin 500 lira oluyor
Temassız kartlarda şifresiz işlem limiti yarından itibaren 2 bin 500 lira oluyor
09:48
Cezaevi personelinin yaptığı sosyal medyayı ikiye böldü
Cezaevi personelinin yaptığı sosyal medyayı ikiye böldü
