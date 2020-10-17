Doğu Biga'dan mesleki eğitim planlaması - Son Dakika

ÇANAKKALE'deki projelerinde yüzde 80 yerel istihdam hedefiyle yola çıkan Doğu Biga Madencilik, bu hedefine ulaşmak için mesleki eğitim kurslarına yeniden başlamaya hazırlanıyor. Civar köyler ve Çanakkale'den kursiyerler, mesleki eğitimlere katılacak. Eğitimler sonucunda sertifika alacak olan kursiyerler, Doğu Biga Madenciliğin Çanakkale'deki projelerinde istihdam edilebilecek.

Doğu Biga Madencilik, yerel istihdam hedefi kapsamında, başta Kirazlı, Cazgirler ve projeye komşu diğer köyler olmak üzere, madencilik tecrübesi olmayan ancak projelerde çalışmak isteyenleri mesleki kurslarla yetiştirecek. İlgili kurumların denetiminde, Türkiye'nin önde gelen üniversitelerinde görev yapan konusunda uzman eğitimcilerce düzenlenen kurslarda, İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre, İnsan Kaynakları, Temel Mekanik, Elektrik, Madencilik, Altın Madenciliği, Açık Ocak Madenciliği, operatörlük, sondörlük gibi alanlarda eğitim verilmesi planlanıyor. Şirket, eğitimler sayesinde yetişmiş iş gücü ihtiyacını da bölgeden karşılayarak Çanakkale istihdam ve ekonomisine katkı sağlamayı sürdürmeyi hedefliyor.Doğu Biga Madencilik, daha önce düzenlediği iş gücü eğitimlerinde, yine yörede yaşayan 2'si kadın 33 kişiye bu eğitimleri vermiş, kursiyerler eğitim aldıkları süreçte de maaş, SGK, servis, öğle yemeği gibi imkanlardan faydalanmıştı. Bu eğitimleri tamamlayan kursiyerler, eğitim gördükleri alanda Türkiye ve dünyada geçerli yeterlilik sertifikalarını alarak meslek sahibi olmuşlardı.