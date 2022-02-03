Doğu'da 4 ilde 61 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor - Son Dakika

Elazığ, Şırnak, Bingöl ve Batman'da kar ve tipi nedeniyle 61 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Elazığ İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, yoğun kar yağışının etkisiyle Baskil, Maden, Kovancılar ilçelerinde 1'er, Sivrice'de ise 6 köy ile ulaşım sağlanamıyor.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde de 5 gündür etkili olan kar, özellikle yüksek rakımlı köylerde ulaşımda aksamaya neden oldu.

Kar kalınlığının yer yer 1 metreye ulaştığı bölgede, Gökçe ve Yeşilöz köylerinin yolu kar nedeniyle kapandı.

Bingöl merkeze bağlı 10, ilçelerden Adaklı'da 5, Genç'te 6, Karlıova'da 2, Kiğı'da 1, Solhan'da 1 ve Yayladere'de 2 köy, Batman'ın Sason ilçesinde ise 9 köy ve 14 mezraya kar yağışı yüzünden ulaşım sağlanamıyor.

Söz konusu illerde İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı yolların ulaşıma açılması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.