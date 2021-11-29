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Doğu'da meslek lisesi öğrencileri üretiyor, okullar bir bir kütüphaneye kavuşuyor - Son Dakika

Doğu'da meslek lisesi öğrencileri üretiyor, okullar bir bir kütüphaneye kavuşuyor

29.11.2021 11:14

Şırnak, Batman ve Bingöl'de, "Kütüphanesiz Okul Kalmasın" projesi kapsamında meslek lisesi öğrencilerinin ürettiği malzemelerle okullar bir bir kütüphaneye kavuşuyor.

Şırnak, Batman ve Bingöl'de, "Kütüphanesiz Okul Kalmasın" projesi kapsamında meslek lisesi öğrencilerinin ürettiği malzemelerle okullar bir bir kütüphaneye kavuşuyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan öncülüğünde başlatılan, Milli Eğitim Bakanlığınca, Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle yürütülen proje doğrultusunda Şırnak, Batman ve Bingöl'de İl Milli Eğitim müdürlüklerince kütüphanesi bulunmayan okullar belirlendi.

Buna göre, Şırnak'ta 242, Batman'da 189, Bingöl'de de 125 okulda kütüphane ihtiyacı tespit edildi.

Milli Eğitim müdürlüklerince okulların kütüphane ihtiyacının karşılanması için 3 ilde Mesleki ve Teknik Anadolu liseleriyle protokol imzalandı.

Protokol kapsamında öğrenciler okulların kütüphaneye kavuşturulması için gerekli olan malzeme üretimini hummalı şekilde sürdürüyor.

"Ay sonuna kadar 101 okulumuzun kütüphanesi bitirilecek"

Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, Şırnak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde öğrencilerin yaptığı üretimle ilgili incelemelerde bulundu, Şehr-i Nuh İlk ve Ortaokuluna kazandırılan kütüphaneyi gezdi.

Vali Pehlivan, AA muhabirine, "Kütüphanesiz Okul Kalmasın" projesi doğrultusunda kentte kütüphanesi olmayan okulların kütüphaneye kavuşacağını söyledi.

İlk, ortaokul ve lise düzeyinde 505 okulun olduğunu, bunlardan 263'ünde kütüphanenin bulunduğunu dile getiren Pehlivan, şöyle dedi:

"242 kütüphanesi olmayan okulumuz var. Bu konuda Bakanlığımız 2,5 milyon civarında bir kaynak tahsis etti ve bu kaynakların Mesleki ve Teknik Anadolu liselerimizde kullanılarak, kütüphanelerin kurulumunun gerçekleştirilmesi planlandı. İlk etapta 101 okulumuzda kütüphane kurulumunu gerçekleştiriyoruz. Ay sonuna kadar 101 okulumuzun kütüphanesi, imalatları bitirilecek. Kalan 141 okulumuz için de çalışmalar devam ediyor. Yıl sonuna kadar o okullarımızda da kütüphaneleri tesis edeceğiz."

Pehlivan, kentte ayrıca "Bir Kütüphane de Sen Kur" kampanyası başlattıklarını belirterek, hayırseverlerden, sivil toplum kuruluşlarından ve eğitim paydaşlarından bu konuda destek beklediklerini ifade etti.

Mesleki ve Teknik Anadolu liselerindeki atölyelerin bir fabrika gibi üretim yaptığına işaret eden Pehlivan, "Öğrencilerimiz hem burada becerilerini geliştiriyorlar hem de döner sermayeden kazanç elde ediyorlar. Öğrenciler sadece mobilya değil, okul sıra ve masa da üreterek bu yıl 2,5 milyon lira ekonomik döngü sağladılar." diye konuştu.

"Yıl sonuna kadar kütüphanesiz okul kalmayacak"

Batman Milli Eğitim Şube Müdürü Ömer Toprak da proje doğrultusunda kentte yoğun bir çalışma yürüttüklerini belirtti.

Kentte 189 okulda kütüphane bulunmadığını tespit ettiklerini dile getiren Toprak, bu okullara kütüphane kurulması için 3 meslek lisesi ile protokol imzaladıklarını bildirdi.

"Meslek liselerimiz bu kütüphanelere malzeme üretmeye başladı. Şu an itibarıyla 189 okuldan 57 okulumuza bu proje kapsamında kütüphane kurduk. Diğer okullarımızda da kütüphane kurulum çalışmaları son hız devam ediyor. Yıl sonuna kadar kütüphanesiz okul kalmayacak." diyen Toprak, bu projeyi çok önemsediklerini dile getirdi.

Toprak, kütüphanelerin kurulmasıyla öğrencilerin kitaba ulaşma noktasındaki sorunlarının da sona ereceğini kaydetti.

Bingöl'de 125 okula kütüphane kazandırılacak

Bingöl Mesleki Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Ahmet Aşar, projenin Türkiye genelindeki 50 bin okulda yürütüldüğünü aktardı.

Mobilya ve iç tasarımı ile metal teknolojileri alanında kütüphanelerin yapımını üstlendiklerini dile getiren Aşar, kent genelinde 125 okula kütüphane kazandırmayı amaçladıklarını belirtti.

Aşar, şöyle konuştu:

"Öğrenciler burada çalışırken hem okul harçlıklarını çıkarıyorlar hem de aile bütçelerine katkıda bulunuyorlar. Bu şekilde öğrencilerimizin el becerisi de gelişmiş oluyor. İleriki yaşamlarında iş becerilerini geliştirmede de katkıda bulunuyoruz. Okullara kütüphane kuruyoruz. Öğrencilerin kitaplarla buluşmasını sağlıyoruz. Proje kapsamında kütüphane, kitaplık, raf, masa gibi yaklaşık 600 parçadan oluşmakta."

Bingöl Mesleki Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinden Resul Şimşek, okulda meslek öğrendiğini belirterek, "Hem harçlığımızı çıkarıyor, aile bütçesine yardımcı oluyoruz hem de Bingöl'deki okullar için kütüphane malzemeleri üretiyoruz." dedi.

Berat Çaparlar da hem mesleki eğitim aldığını hem de kazancıyla ailesine destek olduğunu ifade etti.

Doğu'da meslek lisesi öğrencileri üretiyor, okullar bir bir kütüphaneye kavuşuyor
Doğu'da meslek lisesi öğrencileri üretiyor, okullar bir bir kütüphaneye kavuşuyor
Doğu'da meslek lisesi öğrencileri üretiyor, okullar bir bir kütüphaneye kavuşuyor
Doğu'da meslek lisesi öğrencileri üretiyor, okullar bir bir kütüphaneye kavuşuyor
Doğu'da meslek lisesi öğrencileri üretiyor, okullar bir bir kütüphaneye kavuşuyor

okullar, Batman, Bingöl, Okul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Doğu'da meslek lisesi öğrencileri üretiyor, okullar bir bir kütüphaneye kavuşuyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Doğu'da meslek lisesi öğrencileri üretiyor, okullar bir bir kütüphaneye kavuşuyor - Son Dakika
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