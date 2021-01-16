Doğu'daki 4 ilde 268 yerleşim birimi yolu ulaşıma kapandı - Son Dakika

Van, Bitlis, Muş ile Hakkari'de kar ve tipi nedeniyle 268 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

Van Büyükşehir Belediyesinde yapılan açıklamaya göre, olumsuz hava koşullarından dolayı Bahçesaray'da 11, Başkale'de 11, Çatak'ta 15, Gürpınar'da 15 olmak üzere 52 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

Karla mücadelede ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kar ve tipi nedeniyle Muş'ta 84, Bitlis'te 50, Hakkari'de ise 82 yerleşim biriminin yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel idaresi ekipleri, kapalı köy yollarının ulaşıma açılması için karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan söz konusu illerdeki belediye ekipleri de kent merkezinde kar küreme ve tuzlama çalışması yürütüyor.