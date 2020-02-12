Doğu Karadeniz'de, 3 ilde okullara kar tatili - Son Dakika
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Doğu Karadeniz'de, 3 ilde okullara kar tatili

6 saat önce

DOĞU Karadeniz Bölgesi'nde kar ve buzlanma nedeniyle Bayburt ve Gümüşhane'nin genelinde, Rize'nin ise merkez ve 7 ilçesinde ilk ve orta dereceli okullar yarın tatil edildi.

Doğu Karadeniz'de, 3 ilde okullara kar tatili, System.String[]

DOĞU Karadeniz Bölgesi'nde kar ve buzlanma nedeniyle Bayburt ve Gümüşhane'nin genelinde, Rize'nin ise merkez ve 7 ilçesinde ilk ve orta dereceli okullar yarın tatil edildi.

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde kar ve buzlanma nedeniyle Bayburt ve Gümüşhane'nin genelinde ilk ve orta dereceli okullar yarın tatil edildi. Rize'de ise merkez, Ardeşen, Çayeli, Fındıklı, Hemşin ve İkizdere ilçelerinde taşımalı eğitim gören öğrencilerin yarın izinli sayılacakları açıklandı. Rize Valiliği, Çamlıhemşin ve Pazar ilçe genelinde ise yarın ilk ve orta dereceli okulların tatil edildiğini duyurdu.


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Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 07:39 Kaynak: DHA
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