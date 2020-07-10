Doğu Karadeniz Gençlik Kampı ilk misafirlerini ağırladı - Son Dakika

Doğu Karadeniz Gençlik Kampı ilk misafirlerini ağırladı

Gençlik ve Spor Bakanlığının Trabzon'daki Doğu Karadeniz Gençlik Kampı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri altında, normalleşme süreciyle 44 genci ağırladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığının Trabzon'daki Doğu Karadeniz Gençlik Kampı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri altında, normalleşme süreciyle 44 genci ağırladı.

Düzköy ilçesinde yer alan ve normalleşme süreciyle ilk misafirlerini ağırlayan Doğu Karadeniz Gençlik Kampı, misafirlerine şehrin gürültüsünden uzak, doğa ile iç içe vakit geçirme imkanı sunuyor.

Kampa katılan gençler, alanında uzman kamp liderleri ile İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü personellerinin gözetiminde binicilik, doğa yürüyüşü, tırmanma, paintball, el sanatları, müzik ve voleybol gibi etkinlikler yapabiliyor.

Gençler, pazartesi günleri başlayıp 4 gün süren kamplarda hem eğlenme hem de yeni arkadaşlar edinme fırsatı bulabiliyor.

Her yıl farklı illerden gelen ve çok sayıda gencin katıldığı kamp, bu yıl Kovid-19 pandemisi nedeniyle alınan önlemlerden dolayı sadece Trabzon ve ilçelerinden gelen 44 kampçıyı ağırladı.

Yeni kampçıları ağırlamaya devam eden ve bu yıl 18-22 yaş arası gençlere açık olan kampın, ulaşımından, sağlık sigortalarına, yeme -içmeden konaklamaya kadar her şey Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından karşılanıyor.

"Gençler, Gençlik Merkezleri aracılığıyla kayıt yapabilecekler"

Trabzon İl Gençlik ve Spor Müdürü Birdal Öztürk, yaptığı açıklamada, Düzköy Doğu Karadeniz Gençlik Kampı'nın bundan sonra 6 dönem daha devam edeceğini belirtti.

Yeni dönem kamplara katılmak isteyen gençlerin, Gençlik Merkezleri aracılığıyla kayıt yapabileceğini aktaran Öztürk, pandemi sürecinde fedakarca çalışmalarda bulunan AFAD Müdürlüğü personeli ile sağlık çalışanlarının yanı sıra Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde kalan gençlerin de bu yıl kamptan yararlandırılacağını ifade etti.

Öte yandan kampa katılan gençlerin, etkinliklerden ve dolu dolu geçen kamptan mutlu kaldıkları da gözleniyor.

Doğu Karadeniz, Trabzon, Düzköy, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.07.2020 13:15 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Doğu Karadeniz Gençlik Kampı ilk misafirlerini ağırladı - Son Dakika
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