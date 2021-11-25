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Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor - Son Dakika

Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor

25.11.2021 13:40
Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor

Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinde hava sıcaklıklarının düşmesiyle kar yağışı etkili oldu.

Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinde hava sıcaklıklarının düşmesiyle kar yağışı etkili oldu.

Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde gece aralıklarla etkili olan sağanak, sabah erken saatlerde yerini kar yağışına bıraktı. Kar kalınlığının bazı yerlerde 10 santimetreyi geçtiği ilçe merkezinde vatandaşlar, fotoğraf çekerek anı ölümsüzleştirmeye çalıştı.

Esnaf Mustafa Öner, AA muhabirine, kar yağışıyla kuraklığın etkisinin azalacağını belirterek, "Eskiden dedelerimiz diz kapaklarına kadar kar yağdığını söylüyordu. Şimdilerde kar yağışı kasımın sonunda ancak oluyor. Bugün kasımın 25'i, mevsimin ilk karıyla buluştuk. Bu yağışla tarımsal faaliyetlerle uğraşanlar rahat nefes aldı." dedi.

İlçe sakinlerinden Rafet Alver ise son yıllarda ilçede kar yağışının geciktiğini ifade ederek, "Bu da özellikle tarımsal alanda üreticileri zora sokuyor. Şimdi topraklar suya kavuşacak ve bahar aylarında üretime yansıyacaktır." diye konuştu.

Bayburt

Bayburt'ta gece başlayan ve aralıklarla etkisini sürdüren kar, kenti beyaz örtüyle kapladı.

Ağaç ve bitkilerin beyaza büründüğü kentte, sürücülerin kayganlaşan yollarda ilerlemekte zorlandığı görüldü.

Öte yandan Karayolları 12. Bölge Müdürlüğü ekipleri, Bayburt- Erzurum kara yolu güzergahındaki 2400 rakımlı Kop Dağı Geçidi'nde yolu ulaşıma açık tutmak ve buzlanmayı önlemek için çalışma başlattı.

Artvin

Artvin'de hava sıcaklığının düşmesiyle yüksek rakımlı yerlerde kar yağışı etkili oldu.

Gece etkili olan yağış sonrası yaylalar beyaza bürünürken, kent merkezine 17 kilometre uzaklıktaki Atatbarı Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 5 santimetreye ulaştı.

Şavşat- Ardahan kara yolu güzergahındaki Sahra Geçidi'nde Karayolları ekipleri, kar ve buzlanmaya nedeniyle ulaşımda aksama yaşanmaması için çalışma başlattı.

Ardanuç'ta Bilbilan, Borçka'da Macahel, Şavşat'ta Arsiyan ve Arhavi'de Nopapen yaylaları da karla beyaza büründü.

Rize

Kaçkar Dağları Milli Parkı içerisinde bulunan Ayder Yaylası ve 2 bin rakımın üzerindeki yaylalarda kar yağışı etkili oluyor.

Çağrankaya, Huser, Samistal, Pokut ve Sal yaylalarında kar kalınlığı 20 santimetreyi geçerken 3 bin rakımın üzerindeki bölgelerde ise 25 santimetreye ulaştı.

Yetkililer, yaylalarda bahar aylarına kadar yol temizleme çalışmasının yapılmayacağını söyledi.

Karayolları ekipleri, Ovit Dağı geçidinde kar kalınlığının 10 santimetreye yaklaştığını belirterek, yol temizleme çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.

Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor
Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor
Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor
Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor
Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor

Doğu Karadeniz, Hisarcık, Giresun, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor - Son Dakika


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