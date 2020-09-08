Doğu Karadeniz Ormanları yaklaşık 3 milyon 'terminatör böcek'le korunuyor - Son Dakika

Doğu Karadeniz Ormanları yaklaşık 3 milyon 'terminatör böcek'le korunuyor

Doğu Karadeniz Ormanları yaklaşık 3 milyon 'terminatör böcek'le korunuyor Sekiz dişli dev kabuk böceğinin Doğu Karadeniz Ormanları'nda yol açtığı zarara karşılık laboratuvar ortamında üretilen 'terminatör böcek' olarak adlandırılan 'Rhizopfagus grandis' ile mücadele ediliyor Trabzon Orman...

Doğu Karadeniz Ormanları yaklaşık 3 milyon 'terminatör böcek'le korunuyor

Sekiz dişli dev kabuk böceğinin Doğu Karadeniz Ormanları'nda yol açtığı zarara karşılık laboratuvar ortamında üretilen 'terminatör böcek' olarak adlandırılan 'Rhizopfagus grandis' ile mücadele ediliyor

Trabzon Orman Bölge Müdürü Emin Yılmaz:

"Sekiz dişli dev kabuk böceği ile biyolojik mücadelede yüzde 90 oranında başarı sağlandı"

RİZE - Doğu Karadeniz Ormanları'nda sekiz dişli dev kabuk böceğinin yol açtığı zarara karşılık laboratuvar ortamında üretilen 'terminatör böcek' olarak adlandırılan 'Rhizopfagus grandis' ile yapılan biyolojik mücadelede büyük başarı sağlandığı belirtildi.

Trabzon Orman Bölge Müdürlüğü ve ona bağlı Rize İl Müdürlüğü ekipleri tarafından İkizdere ilçesindeki ladin ormanlarına 'Rhizopfagus grandis' adlı laboratuvar ortamında üretilen yararlı böcek yerleştiriliyor. 'Rhizopfagus grandis' ile Çamlıhemşin ilçesindeki Şimşir Ormanları'nda zararlılarla mücadele yüzde 90 başarı elde edildiğini dile getiren Trabzon Orman Bölge Müdürü Emin Yılmaz, bugüne kadar 2 milyon 835 bin 885 adet böceğin Doğu Karadeniz Ormanları'na yerleştirildiğini söyledi.

'Terminatör böcek' adı verilen bu yararlı böcekle zararlı böceklerle mücadele edildiğini dile getiren Bölge Müdürü Emin Yılmaz "Müdürlüğümüze bağlı Ladin ormanlarında Dendroctonus micans (Dev kabuk böceği) zararlısı 1998 yılında tespit edilmiş, 1999 yılında biyolojik mücadele laboratuvarı kurularak Rhizopfagus grandis üretimine başlanmıştır. 1999 yılından bu güne kadar Trabzon, Maçka ve Torul Orman İşletme Müdürlüklerimizde kurulan laboratuvarlarımızda 2 milyon 282 bin 314 adet Rhizophagus grandis üretilmiştir. Diğer bölge müdürlüklerimizden getirilenler dahil 2 milyon 835 bin 885 adet Rhizophagus grandis Ladin ormanlarına verilmiştir. Bölge Müdürlüğümüzde 202 bin 362 hektar Ladin Ormanı olup Dendroctonus micans zararlısıyla 84 bin 498 hektar ladin ormanlarımızda biyolojik mücadele yapılmıştır" ifadelerini kullandı.

"Bu mücadele ile ladin ormanlarımızda biyolojik dengede yüzde 90'lara varan başarı sağlanmıştır" diyen Yılmaz "Ormanlarımızdaki kurumuş ağaçlar olağanüstü hasılatla ormandan çıkartılmakta, böceğin bulaştığı ancak yaşama kabiliyetinde olan ağaçlara yırtıcı böcekler monte edilerek biyolojik mücadeleye devam edilmektedir. Zararlının görüldüğü 1988 yılından bugüne kadar 414 bin 85 metre küp olağanüstü hasılat etası yapılarak yaklaşık 40 bin 000 adet ağaç ormandan çıkarılmıştır. 2020 yılında 40 bin adet Rhizopfagus grandis üretilerek ormanlarımıza bırakılmıştır. Dev kabukböceği çiftleşmesini kabuk altında yaptığından feromen tuzaklarına düşmezler. Bu nedenle biyolojik mücadele yapılmaktadır. Rhizophagus grandis Dev kabuk böceğinin özel yırtıcısıdır. Diğer kabuk böcekleri çiftleşmek için konukçu ağaçlara uçarken feroman kokusu yayarlar ve tuzaklara düşerler. Bu nedenle biyoteknik mücadele ve mekanik mücadeleye uygundur" dedi.

Doğu Karadeniz Ormanları yaklaşık 3 milyon 'terminatör böcek'le korunuyor

Doğu Karadeniz, Emin Yılmaz, Trabzon, Rize, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2020 11:20 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Doğu Karadeniz Ormanları yaklaşık 3 milyon 'terminatör böcek'le korunuyor - Son Dakika

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