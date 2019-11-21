Son Dakika Haberleri: Doğu Perinçek: "Türkiye'nin geleceğine ilişkin karamsar değerlendirmelere katılmıyoruz"
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Doğu Perinçek: "Türkiye'nin geleceğine ilişkin karamsar değerlendirmelere katılmıyoruz"

6 saat önce

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, "Türkiye'nin geleceğine ilişkin karamsar değerlendirmelere hiç katılmıyoruz ama önümüzdeki zorlukları görmemiz lazım." dedi.

Doğu Perinçek:

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, " Türkiye'nin geleceğine ilişkin karamsar değerlendirmelere hiç katılmıyoruz ama önümüzdeki zorlukları görmemiz lazım." dedi.

Perinçek, partisinin il teşkilatınca Nevşehir Ticaret Borsası Konferans Salonu'nda düzenlenen "Üretim Devrimi Kurultayı"nda yaptığı konuşmada, üretim ve tasarrufa önem verilmesi gerektiğini belirtti.

Kurultayı düzenlemelerindeki ana amacın bu konuya dikkati çekmek, ithalatı azaltacak hamleleri ortaya koymak olduğunu dile getiren Perinçek, şöyle konuştu:


"Türkiye'nin geleceğine ilişkin karamsar değerlendirmelere hiç katılmıyoruz ama önümüzdeki zorlukları görmemiz lazım. Önümüzde zorluklar var ve bu zorlukları paylaşarak bu dönemi geçeceğiz. Bu zorluklar döneminde gıda güvenliğini sağlayacağız, kimse aç kalmayacak, güvenliği sağlayacağız, terör örgütlerine karşı mücadele eden asker ve polisten kısmayacağız. Sağlık hizmetlerini sürdüreceğiz, eğitimden fedakarlık etmeyeceğiz ama bunun ötesinde tasarruf edip üretimimizin bir kısmını ayıracağız."

Programın ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Perinçek, erken seçim konusundaki görüşünün sorulması üzerine, üretim ekonomisinin oluşmaması durumunda erken seçimin gündeme gelebileceğini söyledi.

Perinçek, Türkiye'nin önünde büyük zorlukları yenecek, zorlukları milletin çeşitli kesimlerine paylaştıracak bir hükümete ihtiyaç olduğunu savundu. Perinçek şöyle devam etti:

"O hükümeti 'Türkiye ittifakı' olarak da tanımlayabiliriz, 'üreticilerin milli hükümeti' de diyebiliriz. Ümit edilir ki Sayın Cumhurbaşkanımız bu ihtiyacı görsün ve mevcut hükümeti, milli olan üreticilere dayanan güçlerle, bir üretim ekonomisi kurmak için yenilesin. Eğer Cumhurbaşkanımız bunu bugün yaparsa çok yerinde bir karar alınmış olur, bugün yapmazsak yarın zorluklar gelip kapıya dayanınca bu kez erken seçim gibi gündemler Türkiye'nin önüne gelebilir."

Doğu Perinçek, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 06:40 Kaynak: AA
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