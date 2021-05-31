Doğuş Balbay: Bu kupa hepimizin

Anadolu Efes'te takım kaptanı Doğuş Balbay, "Ülkemize Avrupa'nın en büyüğü olarak döndük. Çok mutlu ve gururluyuz. Bu kupa hepimizin. Ülkemize hayırlı olsun" dedi.

Almanya'nın Köln kentinde düzenlenen Turkish Airlines Euroleague Final Four'da önce Rus ekibi CSKA Moskova'yı yenip finale yükselen, ardından final maçında İspanya temsilcisi Barcelona'yı mağlup ederek tarihinde ilk kez Euroleague şampiyonu olan Anadolu Efes, yurda geldi. Lacivert-beyazlılarda kaptan Doğuş Balbay, İstanbul Havalimanı'nda açıklamalarda bulundu.

"TÜRKİYE ADINA KAZANILAN BİR KUPA"Doğuş Balbay, çok mutlu ve gururlu olduğunu vurgulayarak, "Ülkemize Avrupa'nın en büyüğü olarak döndük. Çok mutlu ve gururluyuz. Bu kupa hepimizin. Ülkemize hayırlı olsun. Her zaman yönetimimiz ve başkanımız Tuncay Özilhan bize destek oldu. Onlara da destekleri için teşekkür ediyorum. Almanya'da da taraftarımızın gücünü arkamızda hissettik. Bu, Türkiye adına kazanılan bir kupa" diye konuştu."ŞAMPİYONLUĞU HAK ETTİĞİMİZİ AVRUPA'YA DAMGA VURARAK GÖSTERDİK"

Takım olarak üç yıllık bir maceranın ardından bu başarıyı kazandıklarının altını çizen Balbay, "2018'de lig sonunculuğundan ertesi sezon Dörtlü Final'e yükseldik, final oynadık. Geçen sene bu kupayı ülkemize getirecekken lig iptal edildi. Bu sezon yine belirsizlikler vardı. Hem yönetimimiz hem teknik ekibimiz çok kararlıydı. Onların sayesinde çekirdek kadromuzu koruyabildik. Bunun da meyvelerini 3 yılın sonunda aldık. Bu sezon oynadığımız basketbolla şampiyonluğu hak ettiğimizi Avrupa'ya damga vurarak gösterdik" ifadelerini kullandı.