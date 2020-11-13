Doha Büyükelçisi Mustafa Göksu, Katar'daki Türk vatandaşlarıyla bir araya geldi - Son Dakika

Doha Büyükelçisi Mustafa Göksu, Katar'daki Türk vatandaşlarıyla bir araya geldi

Türkiye'nin Doha Büyükelçiliği'nde Katar'da ikamet eden Türk vatandaşlarıyla iletişimi etkinleştirmek amacıyla "Açık Kapı Günü" düzenlendi.

Türkiye'nin Doha Büyükelçiliği'nde Katar'da ikamet eden Türk vatandaşlarıyla iletişimi etkinleştirmek amacıyla "Açık Kapı Günü" düzenlendi. Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Mustafa Göksu "Cumhuriyet Bayramı 2020 Etkinlikleri" kapsamında düzenlenen günde ülkede yaşayan 35 Türkle bir araya geldi. Göksu, vatandaşların görüş ve önerilerini aldı, karşılaştıkları sorunları dinledi. Büyükelçi Göksu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Vatandaşlarımızı yakından tanımak ve dinlemek için yüz yüze iletişim kurmayı önemsiyoruz." ifadelerini kullandı. Göksu, bu etkinlikler sayesinde, devlet kurumlarına erişimde kolaylık sağlandığını belirterek, yurt dışında yaşayan vatandaşların buna ihtiyaç duyduğunu kaydetti. Ziyaret sırasında vatandaşlara, büyükelçiliğin yanı sıra Yunus Emre Türk Kültür Merkezi, Türk Okulu, Yatırım Ofisi, Türk Hava Yolları, Anadolu Ajansı ve Katar'daki Türk askeri üssü gibi çeşitli kurumların hizmetleri hakkında bilgi verildi.

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