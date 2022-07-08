Doktor Ekrem Karakaya'yı hastanede öldüren katilin babası: Çocuğumdan çok doktora üzülüyorum - Son Dakika
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Doktor Ekrem Karakaya'yı hastanede öldüren katilin babası: Çocuğumdan çok doktora üzülüyorum

08.07.2022 16:17
Doktor Ekrem Karakaya'yı hastanede öldüren katilin babası: Çocuğumdan çok doktora üzülüyorum

Konya'da doktor Ekrem Karakaya'nın başka bir hastanede görevli olan Hacı Mehmet Akçay tarafından tabancayla öldürülmesi tüm Türkiye'yi ayağa kaldırdı. Karakaya'yı öldürdükten sonra intihar eden Akçay'ın babası Kasım Akçay, konuyla ilgili olarak "Böyle bir olay yaşandığına hala inanamıyorum. Böyle bir olayın yaşanmasını da asla istemezdim. Kendi çocuğumdan çok doktora üzülüyorum. 2 çocuğu var. Kelimelerle tarif edilemez bir durum" ifadelerini kullandı.

Konya'da Yunak Devlet Hastanesi'nde güvenlik görevlisi olarak çalışan 3 çocuk babası Hacı Mehmet Akçay, 6 Temmuz günü Konya Şehir Hastanesi'nde kardiyoloji uzmanı 2 çocuk babası Dr. Ekrem Karakaya'yı, klinikte ruhsatlı tabancasıyla peşpeşe ateş ederek öldürdü. Ardından aynı tabancayla intihar etti. Yaşanan acı olay sonrası sağlık çalışanları 2 günlük greve gitti, ülke genelinde eylemler yapıldı.

Dr. Ekrem Karakaya

ANNESİNİN ÖLÜMÜNDEN SORUMLU TUTTUĞU İÇİN ÖLDÜRMÜŞ

Akçay'ın saldırıyı, 7 Haziran günü kalp krizi geçiren ve kaldırıldığı Konya Şehir Hastanesi'nde 8 Haziran günü anjiyo ameliyatı sonrası yaşamını yitiren annesi Kezban Akçay'ın (58) ölümünden sorumlu tuttuğu için gerçekleştirildiği öne sürüldü. Hacı Mehmet Akçay'ın, çalıştığı hastanede ortopedi servisi olmadığı için beli ağrıdığını ve Akşehir Devlet Hastanesi'ne ortopedi servisine gideceğini söyleyerek iş yerinden izin aldığı belirtildi.

Hacı Mehmet Akçay

"ÇOCUĞUMDAN ÇOK DOKTORA ÜZÜLDÜM"

Hacı Mehmet Akçay'ın babası Kasım Akçay, yaşanan olay nedeniyle üzüntülü olduğunu belirterek, "Böyle bir olay yaşandığına hala inanamıyorum. Böyle bir olayın yaşanmasını da asla istemezdim. Kendi çocuğumdan çok doktora üzülüyorum. 2 çocuğu var. Kelimelerle tarif edilemez bir durum" dedi.

"OLAYI ÇIKAN HABERLERDEN ÖĞRENDİM"

Akçay, "Annesinin ölümünden dolayı doktoru öldürdüğü söyleniyor. Annesinin ölümüyle ilgili doktoru suçlayıcı bize hiçbir şey söylemedi. Olayı çıkan haberlerden öğrendim" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: DHA

Ekrem Karakaya, Mehmet Akçay, Konya, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Doktor Ekrem Karakaya'yı hastanede öldüren katilin babası: Çocuğumdan çok doktora üzülüyorum - Son Dakika

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