Doktor Sağlam\'dan Gazze Protestosu

Artvin Çoruh Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Kemal Sağlam, Trabzon'da, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto amacıyla eylem gerçekleştirdi.

Performans sanatçısı Sağlam, Kahramanmaraş Caddesi'nde hazırladığı dikenli tellerin arasına girdi.

Dikenli tellerden kurtulmak için bir süre çaba sarf eden Sağlam'ı vatandaşlar ilgiyle izledi.

Gazze'deki doktorların yaşadıklarına dikkati çekmeye çalışan Sağlam, çevredekilerden yardım isteyerek, "Sadece hastalarımı muayene ettim, ben çocuk doktoruyum, suçsuzum." dedi.

Sağlam, yaklaşık bir saatlik tek kişilik eylemini, vatandaşların yardımıyla dikenli tellerin arasından çıkarak tamamladı.

Kemal Sağlam, gazetecilere yaptığı açıklamada, performansı, Gazzelilerin abluka altına alınmasını, adeta açık bir cezaevinde tutulmalarını ve doktorların suçsuz yere hapishanelere atılmasını protesto amacıyla gerçekleştirdiğini söyledi.