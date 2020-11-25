'Doktor' unvanlı öğretmen 'Yılın Çalıkuşları'ndan biri oldu - Son Dakika

'Doktor' unvanlı öğretmen 'Yılın Çalıkuşları'ndan biri oldu

25.11.2020 00:57
'Doktor' unvanlı öğretmen 'Yılın Çalıkuşları'ndan biri oldu, System.String[]

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında 81 ilde belirlenen "Yılın Çalıkuşları" etkinliği kapsamında Afyonkarahisar'da yılın öğretmeni Hamidiye Ortaokulu Müdür Yardımcısı Kadir Kaplan oldu.

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında 81 ilde belirlenen "Yılın Çalıkuşları" etkinliği kapsamında Afyonkarahisar'da yılın öğretmeni Hamidiye Ortaokulu Müdür Yardımcısı Kadir Kaplan oldu. Kaplan, yılın öğretmenleri listesine akademik alanda yaptığı başarılı çalışmalar ile hak ettiği 'Doktor' unvanı ile girmeyi başardı.

MEB tarafından öğrencilerinin hayatını değiştiren, eğitimde üstün başarı gösteren, projeler geliştiren, yetenekli öğrencileri topluma kazandıran öğretmenler arasından 'eğitimde fark oluşturan 81 öğretmen' belirlendi. Afyonkarahisar'da yılın öğretmeni Hamidiye Ortaokulu Müdür Yardımcısı Kadir Kaplan oldu. Bakanlığın 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında her yıl Ankara'da ağırladığı 'Yılın Çalıkuşları', bu yıl yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle online olarak Bakan Ziya Selçuk ile bir araya geldi.

Öğrencilere ve meslektaşlarına rol model oldu

Afyonkarahisar Hamidiye Ortaokulunda müdür yardımcısı olarak görev yapan Kadir Kaplan öğretmenlik hayatında birçok başarıya imza attı. Uluslararası dergilerde Türkçe eğitimi özelinde, alana doğrudan katkı sağlayacak 14 makale yayımlan Kaplan, çalıştığı okula kütüphane, akıl ve zeka oyunları atölyesi açılmasına katkı sundu. Çocukların, derslerini eğlenceli şekilde öğrenmelerini sağlayan Kaplan, öğretmenliğin yanı sıra akademik çalışmalarını da yürüterek hem kurum personeline hem de öğrencilere rol model oldu. Kaplan son olarak akademik hayatında Doktora unvanını almaya hak kazandı.

Öğretmenlik fedakarlık istiyor

Müdür Yardımcısı Kadir Kaplan yaptığı açıklamada, öğretmenlik hayatına 2009 yılında başladığını belirterek öğretmenlik mesleğinin fedakarlık isteyen bir görev olduğunu söyledi. Kaplan şöyle devam etti:

"2013 yılında yüksek lisansımı 2020 yılında bu yıl doktoramı tamamladım. 12 yılıdır öğretmen olarak görev yapıyorum. Öğretmenlik fedakarlık demektir. Gerçekten biz öğretmenler her bir öğrencimizi kendi evladımız gibi görerek onların hem akademik gelişimlerini hem de kişisel gelişimlerine katkı sağlamaya çalışıyoruz. Onlar için gece gündüz demeden emek harcıyoruz. Özellikle pandemi sürecinde onlardan kopmadan süreci sağlıklı bir şekilde atlatmaları için elimizden gelen çabayı gösteriyoruz."

Okul Müdürleri Nevzat Çakar'ın kendisini örnek göstermesiyle bu yıl Afyonkarahisar'da yılın öğretmeni olarak seçildiğine aktaran Kaplan: "Yaptığım doktora çalışmaları sahada birebir karşılık buldu. Yöntem geliştirme, materyal üretimi, ders kitabı incelemeleri üzerine yaptığım 14 uluslararası dergide yayımlanmış makalem mevcut. Yine Türkçe eğitiminde yapmış olduğum 3 sözlü tebliğ bununla beraber katılmış olduğum pek çok sempozyum ve bildiriler var. Ben bu süreçte hem öğrencilerime hem de meslektaşlarıma örnek olurken akademik hayatıma da devam ediyorum" dedi.

Öte yandan 2019 yılında yılın öğretmeni yine Hamide'ye Ortaokulu'ndan Fen Bilgisi Öğretmeni Selda Topal olmuştu. - AFYONKARAHİSAR

Müdür Yardımcısı, Öğretmenler Günü, Kadir Kaplan, Afyon, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 'Doktor' unvanlı öğretmen 'Yılın Çalıkuşları'ndan biri oldu - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Erdoğan, kriz iddiasının ardından Putin ile görüştü: Karabağ'daki Ortak Merkez hemen faaliyete geçsin Azerbaycan ordusu 27 yıldır işgal altında bulunan Kelbecer'e girdi Muharrem İnce, sesi titreyerek açıkladı: 2018 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde keşke CHP'ye güvenmeseydim BioNTech ile Pfizer'in ürettiği koronavirüs aşısı 10 Aralık'tan itibaren dağıtılmaya başlanabilir Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Serhat Ünal: Toplumun yüzde 60'ı aşılandığında salgın duracak Son Dakika! Çavuşoğlu'ndan, Türk gemisine yapılan hukuk dışı aramayla ilgili misilleme mesajı: Cevabımızı sahada da vereceğiz Bülent Arınç'ın oğlundan babasının istifasıyla ilgili dikkat çeken sözler: Bu denizde bir tek gemi ve tek bir reis var Böyle vahşet görülmedi! Annesi doğum yaparken 6 yaşındaki çocuğunun başını kesti
Başakşehir, deplasmanda Manchester United'a 4-1 mağlup oldu Başakşehir, deplasmanda Manchester United'a 4-1 mağlup oldu         
00:52
CNN Türk muhabiri Fulya Öztürk, koronavirüse yakalandı! Yaşadığı süreci anlattı CNN Türk muhabiri Fulya Öztürk, koronavirüse yakalandı! Yaşadığı süreci anlattı         
00:26
İçişleri Bakanı Soylu, koronavirüs genelgesine tereddütsüz uyulması talimatını verdi İçişleri Bakanı Soylu, koronavirüs genelgesine tereddütsüz uyulması talimatını verdi         
23:41
Şarkıcı Ceylan Ertem, koronavirüse yakalandı Şarkıcı Ceylan Ertem, koronavirüse yakalandı         
23:22
G.O.R.A'daki efsane repliğiyle hafızalara kazınan oyuncu Muhittin Korkmaz hayatını kaybetti G.O.R.A'daki efsane repliğiyle hafızalara kazınan oyuncu Muhittin Korkmaz hayatını kaybetti         
21:55
"Bir daha Haber Global'e gelmeyeceğim" diyen Muharrem İnce sözünü unuttu         
20:28
Yüz binlerce kişi izledi! Düğünde geline yanlışlıkla tekme atan damat TikTok'da viral oldu Yüz binlerce kişi izledi! Düğünde geline yanlışlıkla tekme atan damat TikTok'da viral oldu         
19:19
Hakan Altun ile Gonca Vuslateri, yeni aşka yelken açtı Hakan Altun ile Gonca Vuslateri, yeni aşka yelken açtı         
18:12
ABD'de çölde keşfedilen gizemli metal blok paniğe neden oldu ABD'de çölde keşfedilen gizemli metal blok paniğe neden oldu         
16:10
Arınç'ın istifa metninde dikkat çeken ifadeler var: Yargı, ekonomi ve başka alanlarda reformlara ihtiyaç var Arınç'ın istifa metninde dikkat çeken ifadeler var: Yargı, ekonomi ve başka alanlarda reformlara ihtiyaç var         
16:03
Aleyna Çakır'ın ölümünün baş şüphelisi Ümitcan Uygun'dan akılalmaz sözler: Kudurun Aleyna Çakır'ın ölümünün baş şüphelisi Ümitcan Uygun'dan akılalmaz sözler: Kudurun         
14:11
Kanuni Sultan Süleyman döneminde yaptırılan tespih otomobil fiyatına satıldı Kanuni Sultan Süleyman döneminde yaptırılan tespih otomobil fiyatına satıldı         
13:54
Kurtlar Vadisi'nin Orhan'ı Devrim Parscan hayatını kaybetti Kurtlar Vadisi'nin Orhan'ı Devrim Parscan hayatını kaybetti         
13:49
Daireleri gezme bahanesiyle inşaata giren kadın, intihara kalkıştı Daireleri gezme bahanesiyle inşaata giren kadın, intihara kalkıştı         
12:58
Berdan Mardini, çocuklarıyla verdiği poza gelen yorumlara kızdı: Bırakın bu yobazlıkları Berdan Mardini, çocuklarıyla verdiği poza gelen yorumlara kızdı: Bırakın bu yobazlıkları         
12:11
Numarasını alana kadar yolcu kadını taciz eden minibüs şoförü, Numarasını alana kadar yolcu kadını taciz eden minibüs şoförü, "Sana ev açarım" vaadinde bulunmuş         
09:51
13 yaşındaki kız çocuğunu istismar eden sapıklar, ceza alacaklarını öğrenince firar etti 13 yaşındaki kız çocuğunu istismar eden sapıklar, ceza alacaklarını öğrenince firar etti         
09:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.11.2020 01:14:23. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: 'Doktor' unvanlı öğretmen 'Yılın Çalıkuşları'ndan biri oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei