Doktor vekilden, kendini SP hastası kardeşine adayan Tuğçe'ye ziyaret

ORTOPEDİ doktoru olan AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, annesi öldükten sonra hayatını Serebral Palsi (SP) hastası kardeşi Tufan Çakır'a (20) adayan Tuğçe Çakır'ı (25) ziyaret etti. Tufan Çakır'ı evinde muayene eden Esgin, gerekli tedavilerin yapılması için kardeşlerin yanlarında olacaklarını söyledi.Tuğçe Çakır, henüz 13 yaşında iken 2007 yılında annesini kaybetti. Annesinin ölümüyle de 8 yaşında olan serebral palsi hastası kardeşi Tufan'a bakmaya başladı. Tufan'ın yemek yemesinden tuvaletine kadar tüm ihtiyaçlarıyla ilgilenen Çakır, bir yandan da eğitimini tamamladı. Anadolu Üniversitesi Çalışma Ekonomisi Bölümü'nden açık öğretim yoluyla mezun olan Çakır, bakıma muhtaç kardeşini bırakamayacağı için çalışma hayatından vazgeçti. Genç kız, kardeşi ile ev işlerinden arta kalan zamanlarında ise kendini yazmaya verdi. Kaleme aldığı hikayeleri internet ortamından yayınlayan Çakır, yüz binlerce takipçiye ulaştı. Yayınevlerinin de dikkatini çekti. İlk kitabı 'Seni Allah için Sevdim' 2017 yılında çıktı. 1 yıl sonra da 'Tövbe' isimli kitabı basıldı. Çakır'ın son kitabı ise kardeşi ile yaşantısını anlattığı 'Cennet Kuşu' oldu.Genç kızın hayat hikayesinden etkilenen AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, SP'li Tufan Çakır'ı ve Tuğçe Çakır'ı ziyaret etti. Esgin, sohbet ettiği Tuğçe Çakır'ın yazmış olduğu kitaplar hakkında da bilgi aldı. Yazarlık hayatında Tuğçe Çakır'a başarılar dileyen Esgin, Tufan Çakır'ın durumuyla da yakından ilgilendi. Esgin, Tufan Çakır'ın muayenesini yaptı ve gerekli tedavilerin yapılması için destek sözü verdi. .

- Bursa