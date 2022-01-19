Doktora saldırdığı gerekçesiyle yargılanan sanık hakkında ilk celsede jet karar - Son Dakika

Avcılar'da Aile Sağlığı Merkezi'nde görevli doktor Velit Çelebi'ye saldırdığı iddiasıyla yargılanmasına başlanan Mehmet Saib Ergör hakkında mahkeme heyeti ilk celsede kararını açıkladı. Mahkeme sanık Ergör'ün 11 bin 250 TL para cezası ile cezalandırılmasına hükmetti ancak verilen kararda hükmün açıklanması geri bırakıldı. Öte yandan sanığın tutukluluk hali de kararla birlikte sonlandı.

Avcılar'da Aile Sağlığı Merkezi'nde görevli doktor Velit Çelebi'ye saldırdığı iddiasıyla yargılanmasına başlanan Mehmet Saib Ergör hakkında mahkeme heyeti ilk celsede kararını açıkladı. Küçükçekmece 17. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Mehmet Saib Ergör SEGBİS sistemi ile bağlandı. Öte yandan müşteki doktor Velit Çelebi ile taraf avukatları duruşma salonunda hazır bulundu.

"BEN DOKTORLARA SAYGILI BİR İNSANIM"

Duruşmada savunması sorulan tutuklu sanık Mehmet Saib Ergör eşinin annesi ve babası ile korona virüs aşısı yaptırmak için olay günü Aile Sağlığı Merkezi'ne gittiklerini söyleyerek, "Randevu saati gelmesine rağmen beklememiz söylendi. Önce hemşirelerle görüşüp bekleyemeyeceğimizi söyledim. Ardından müşteki doktor ile görüştüm. Kayınpederimin Alzheimer hastası olduğunu söyledim. Randevu saatinin 12.30 olduğunu hatırlattım. Müşteki bana randevu sistemi ile kendi sistemlerinin farklı olduğunu söyledi ve 'bekleyeceksiniz kardeşim' diye hitap etti. Ben 'lütfen konuşmalarınıza dikkat edin' dedim. O esnada bana müşteki tarafından bir temas oldu. Bende dokunmamasını söyledim. Kayınvalidem müdahale ederek müştekiye hitaben 'belki bizi bekletmez aşımızı yapar' dedi. Bunun üzerine müşteki doktor kayınvalideme 'işinize gelirse bekleyin saat 13: 00'de yapacağız' dedi. Ayrıca 6 kişinin tamamı gelmez ise aşıyı yapmama durumlarının da olduğunu söyledi. Ben kendisine bu bilgilendirmeyi az önce yapmadığı söyledim. Bize hitaben 'defolun gidin' dedi. Düzgün konuşmasını söyleyince elindeki kağıtları fırlatarak 'ne yapacaksın ulan' dedi. Aile bireylerimin bulunduğu ortamda bu şekilde muameleye maruz kaldığım için kendime hakim olamadım ve müştekiye vurdum. Ben doktorlara saygılı bir insanım. Huzurda Velit Bey'den özür diliyorum. Ben müştekiye hitaben 'geri zekalılar, böyle bir sistem mi olur' demedim. O cümleyi randevu sistemine söyledim" şeklinde savunma yaptı.

"KAFAMIN SOL TARAFINA YUMRUK DARBESİ ALDIM"

Müşteki doktor Velit Çelebi ise duruşmadaki beyanında olay günü sanığın bir hemşireye yüksek sesle 'geri zekalı aşımı yapacaksın' dediğini belirterek "Dışarı çıkarak şahsı sakinleştirmeye çalıştım ama sakinleşmedi. Kendisine beklemesi gerektiğini, öğle arası olduğunu ve 6 kişi tamamlanmazsa aşı açamadığımızı söyledim. Bize hitaben 'geri zekalılar böyle sistem mi olur' demeye devam etti. Ben kendisine fiziki müdahalede bulunmadım. Ben kendimi korumaya çalıştım. Kafamın sol tarafına yumruk darbesi aldım" şeklinde konuştu. Mahkeme, müşteki beyanının ardından kararını açıkladı.

Mahkeme sanığın 'kasten yaralama' suçundan 11 bin 250 TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verdi ancak verilen cezada hükmün açıklanması geri bırakıldı. Öte yandan sanığın 'kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret' suçundan ise beraatine karar verildi. Mahkeme verilen kararla birlikte sanığın tahliyesine de hükmetti.

"DAHA CAYDIRICI CEZALAR İSTİYORUZ"

Duruşmanın bitmesinin ardından davaya ilişkin konuşan müşteki doktor Çelebi, "Senenin son gününde bir şiddet olayına maruz kalmıştım. Bugün mahkememiz oldu. Sanık tutuklu şekilde yargılanıyordu. Bugün beraat etti. Para cezası aldı. Para cezası da ertelendi. Açıkçası daha caydırıcı cezalar istiyoruz. İçerde yalan söylediğimizi söylediler. Olayı farklı anlattılar. Biz bunlara itiraz edeceğiz. İnşallah adaletin yerini bulacağına inanıyorum" dedi.

Müşteki avukatı Hatice Gülümser Uğurlu ise sanığın para cezası aldığını söyleyerek, "Gerçi bu ceza ertelendi şimdilik. Caydırıcılık açısında tutuklamanın çıkması bu dosyada daha iyi bir sonuç oldu. Tutuklamanın sağlıkta şiddeti engellemek adına daha iyi sonuç verdiğini düşünüyoruz" şeklinde konuştu.

İDDİANAMEDEN

Küçükçekmece Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Avcılar'da 31 Aralık 2021'de meydana gelen olay anlatılmıştı. İddianamede müşteki Velit Çelebi'nin olay tarihinde 13 No'lu Aile Sağlığı Merkezi'nde hekim olarak görev yaptığı belirtilmişti. İddianamede sanık Mehmet Saib Ergör'ün yakınları ile birlikte aşı yaptırmak için müşteki doktorun çalıştığı aile sağlığı merkezine gittiği, burada aşı uygulama zamanına ilişkin sağlık çalışanları ile tartıştığı aktarılmıştı. Sanık Ergör'ün kendisini uyaran müşteki doktora "Geri zekalılar, nasıl sisteminiz var" şeklinde hakarette bulunduğu iddianamede ifade edilmişti. Tartışmanın devamında Mehmet Saib Ergör'ün doktor Velit Çelebi'nin üzerine yürüdüğü ve 6 kez baş bölgesine yumruk attığı da iddianamede yer almıştı. Adli Tıp Kurumu tarafından düzenlenen rapora göre doktor Çelebi'nin basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek ölçüde yaralandığının tespitine yer verilmişti. İddianamede Mehmet Saib Ergör'ün 'kamu görevlisini yaralama' ve 'kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret' suçlarından 1 yıl 8 aydan 2 yıl 8 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.

(Melike İnal/ İHA)