DOKTORLAR KOVİD-19'LA SAVAŞI ANLATIYOR - Kovid-19'u 2 kez yenen genç doktor, hastalarına nefes oluyor - Son Dakika

DOKTORLAR KOVİD-19'LA SAVAŞI ANLATIYOR - Kovid-19'u 2 kez yenen genç doktor, hastalarına nefes oluyor

31.10.2020 10:59
DOKTORLAR KOVİD-19'LA SAVAŞI ANLATIYOR - Kovid-19'u 2 kez yenen genç doktor, hastalarına nefes oluyor, System.String[]

Erzurum'da Mareşal Çakmak Devlet Hastanesinde görev yapan ve 2 kez yakalandığı yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) yenen Dr. Selim Sunar, hastalarına hem nefes hem de örnek oluyor.

Erzurum'da Mareşal Çakmak Devlet Hastanesinde görev yapan ve 2 kez yakalandığı yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) yenen Dr. Selim Sunar, hastalarına hem nefes hem de örnek oluyor.

Mesleğe geçen yıl başlayan ve pandemi hastanesine dönüştürülen hastanenin acil servisinde Kovid-19 hastalarını iyileştirmek için görev yapan 25 yaşındaki Sunar, 2 kez yakalandığı Kovid-19 ile mücadelesini AA muhabirine anlattı.

Sağlık ordusunun hastaları iyileştirebilmek için mesai gözetmeden çalıştığını ifade eden Sunar, "Bizim açımızdan zor ve gerçekten yıpratıcı süreç oluyor, hele bir de işe yeni başlayan hekimseniz, bir anda hengamenin içine düşüyorsunuz. Bu pandemi belki 100, belki 50 yılda olabilecek bir süreç." dedi.

Hastalarına tedavilerinde yardımcı olmanın yanı sıra tedbirlere uymaları konusunda duyarlı olmaları için örnek olan Sunar, pandemi döneminde sevdiklerinden aylarca ayrı kaldığını belirterek, annesini göremediğini aktardı.

Kovid-19'a yakalandığında süreci önce hafif geçirdiğini anlatan Sunar, "Salgının ilk başlarında Kovid-19 oldum. 15 gün hastanede, 15 gün misafirhanede kaldım. Sonrasından ev tutarak ailemiz ve arkadaşlarımızdan uzunca süre ayrı kaldığımız dönemler oldu. Bunlar da bizi psikolojik olarak yıprattı." diye konuştu.

Genç doktorun annesi de Kovid-19'a yakalandı

Ailesinin ısrarıyla bir süre sonra onlarla yaşamaya devam ettiğini söyleyen Sunar, "Kovid-19 ile ilgili makalelere baktığımızda sanki tek alt tipi yokmuş, 3-4 alt tipi varmış gibi gözüküyor. İlk Kovid-19 olduğumda ailemle yaşamıyordum. İkincisinde hastalık aileme de bulaştı. Ateş, öksürük, halsizlik ve eklem ağrılarım oldu ama annemin daha sıkıntılı geçti. Akciğer tutulumu vardı ve zatürreye dönmüştü, kronik hastalıkları da vardı. Doktor ve sağlıkçıların gayretiyle annem de ben de kurtuldum." ifadelerini kullandı.

Sunar, Kovid-19 ile mücadelede en önemli görevin vatandaşlara düştüğüne işaret ederek, maske, sosyal mesafe ve hijyen kuralına riayet edilmesini istedi.

"Ölümle yüzleşmek zorunda kalıyorsunuz"

İkinci kez Kovid-19 olduktan sonra akciğerlerinde pıhtılaşma meydana geldiğini, zor ve sıkıntılı süreç geçirdiğini dile getiren Sunar, şunları kaydetti:

"Hastanede 13 gün yattım. Neredeyse yoğun bakıma gidiyordum. Sağlık durumum gerçekten kötüydü. Doktorlar erken tanı koyup hızlıca tedaviye başladıktan sonra toparlandım. Psikolojik olarak çok yıpratıcı süreç geçirdim. Bir anda herkesten uzaklaşmak istiyorsunuz. Ölüm korkusu tamamen üzerinize çöküyor ve ölümle yüzleşmek zorunda kalıyorsunuz. Bu da benim gibi 25 yaşında biri için çok kolay olmasa gerek. İleriye yönelik çok fazla beklentiniz var ve onları gerçekleştirme ihtimalinizin olmadığını düşünüyorsunuz. İnsan bu süreçte depresyona girer, onun da kıyısından döndük."

Sunar, tedavi sürecinde kendisini hayata bağlayan ve desteklerini esirgemeyen Dr. Alperen Aksakal ile Dr. Sibel İba Yılmaz'a, yakınlarına, arkadaşlarına ve ailesine teşekkür etti.

Erzurum Şehir Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Alperen Aksakal da meslektaşı Sunar'ın ikinci kez Kovid-19 olduğunda akciğerlerinde pıhtı geliştiğini belirterek, "Allah'a şükürler olsun Selim'in tanısını koyduk, tedavisini tamamladık ve işine başladı. İnşallah bir daha geçirmez. Şu an yoğun bakımda 20 ila 80 yaş aralığında hasta takip ediyoruz." ifadelerini kullandı.

"Bir kez geçirdim bitti diye bir şey yok"

Hastalığın akciğerlere indikten sonra genç hastalar ve özellikle genetik yatkınlığı olanlarda ağır seyrettiğine dikkati çeken Aksakal, şöyle devam etti:

"Artık dayanamıyorum beni entübe edin, makineye bağlayın diyen hastalar gördük. Yani 'gencim bana bir şey olmaz' demeyin, en canlı örneği mesleğe yeni başlamış ve öğrenciliğinden beri tanıdığımız, hastalığı ağır geçiren Dr. Selim kardeşimiz. İki kez geçirdi, ikincisi daha ağırdı. Yani 'bir kez geçirdim bitti' diye bir şey yok, herkesin başına gelebilir. Tedbirleri elden bırakmayalım. Halkımız maske, mesafe ve hijyene çok dikkat etsin."

112 Acil, Aksakal, Erzurum, Genç, Sağlık, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık DOKTORLAR KOVİD-19'LA SAVAŞI ANLATIYOR - Kovid-19'u 2 kez yenen genç doktor, hastalarına nefes oluyor - Son Dakika


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