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DOKTORLARA SALDIRAN ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ - Son Dakika

DOKTORLARA SALDIRAN ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

29.12.2021 15:01

ZONGULDAK'ta hasta yakınının ameliyata alınmadığını iddia edip iki doktora saldıran H.B., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

ZONGULDAK'ta hasta yakınının ameliyata alınmadığını iddia edip iki doktora saldıran H.B., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (ZBEÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde dün akşam saatlerinde hastasının ameliyata alınmayıp bekletildiğini iddia eden H.B., Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı öğretim üyeleri Dr. Deniz Baklacı ve Dr. Ergin Bilgin'e saldırdı. Doktorların yüzlerinde ve kollarında çizik ve yaralanmalar oluşurken, H.B. ise güvenlik görevlilerince polise teslim edildi. Gözaltına alınan H.B., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

DOKTORLARLA BİRLİKTE BASIN AÇIKLAMASI YAPTI

ZBEÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı, başhekim Doç. Dr. Özcan Pişkin, Dr. Deniz Baklacı ve Dr. Ergin Bilgin ile birlikte basın açıklaması yaptı. Prof. Dr. Çufalı, yaşanmasını istemedikleri bir olayı yaşadıkları için üzgün olduklarını söyledi. Bunun sağlıkçılara yönelik uygulanan şiddet konusunda son olmasını dilediğini ifade eden Prof. Dr. Çufalı, "Hocalarımız bu olaya rağmen hemen ardından kendi işlerine döndüler. Hatta bir hocamız da ameliyata ara vermişti, tekrar ameliyatına döndü. Hocalarımız hastaları ve yakınları tarafından sevilen, başarılı ameliyatlara imza atan hocalarımızdır. Biz başarılarımızla gündeme gelmeye çalışıyoruz. Ama insanın bulunduğu yerde her şey var. İnşallah bundan sonra bu tip olaylar hiç meydana gelmez. Buna benzeyen başka olaylar da olursa kanun, mevzuat her zaman peşlerinde. Adli süreç şu anda devam ediyor. Bunun son olmasını diliyoruz, istiyoruz. Sağlık personelimiz bizim gözbebeğimizdir" dedi.

Başhekim Doç. Dr. Özcan Pişkin de çalışmalarıyla her zaman örnek olan iki meslektaşının böyle bir olaya maruz kalmalarından dolayı üzüntü duyduğunu ifade etti.

'ODAYA GİRİP YUMRUK ATTI'

Dr. Ergin Bilgin ve Dr. Deniz Baklacı da olayın ardından kendilerine verilen destekten dolayı teşekkür etti. Kolundaki darp izlerini gösteren Dr. Bilgin, "Ameliyat sırası bekleyen bir hasta yakınıydı. Nişanlısıyla sanırım problem de yaşamış. Odaya girip bana yumruk attı. Ben de tabi kendimi savunmaya çalıştım. Sonra arbede çıktı. Şu an olay adliyede" dedi.

DOKTORLARA SALDIRAN ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
DOKTORLARA SALDIRAN ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
DOKTORLARA SALDIRAN ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
DOKTORLARA SALDIRAN ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
DOKTORLARA SALDIRAN ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

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Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi, Bülent Ecevit Üniversitesi, Zonguldak, Doktora, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: DOKTORLARA SALDIRAN ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ - Son Dakika
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