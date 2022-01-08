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DOKTORU DARBEDEN ŞÜPHELİ İLE EŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ - Son Dakika

DOKTORU DARBEDEN ŞÜPHELİ İLE EŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

08.01.2022 13:40

BALIKESİR'in Edremit ilçesi Devlet Hastanesi'nde Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Hüseyin Kara'yı darbeden A.Ö. ile hakarette bulunduğu ileri sürülen eşi M.Ö. adliyeye sevk edildi.

BALIKESİR'in Edremit ilçesi Devlet Hastanesi'nde Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Hüseyin Kara'yı darbeden A.Ö. ile hakarette bulunduğu ileri sürülen eşi M.Ö. adliyeye sevk edildi.

Edremit Devlet Hastanesi'nde dün, çocuğuna tırnak batması şikayetiyle randevu almak isteyen M.Ö., ayın 18'ine verilen randevu tarihini beğenmeyip iddiaya göre Op. Dr. Hüseyin Kara'ya hakaret etti. Hastaneden ayrılan M.Ö., bir süre sonra eşi A.Ö. ile birlikte geri döndü. A.Ö., Opr. Dr. Hüseyin Kara'nın odasının kapısını tekmeledi. Op. Dr. Hüseyin Kara, A.Ö.?ye durumu anlatmaya çalıştı. Bu sırada A.Ö., 'Karınız' sözüne kızdığı Op. Dr. Hüseyin Kara'yı 'Karınız değil, eşiniz diyeceksin' diyerek tehdit edip, yüzüne yumruk attı. A.Ö. ve M.Ö., Opr. Dr. Hüseyin Kara'nın şikayeti üzerine gözaltına alındı.

Çift, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

DOKTORU DARBEDEN ŞÜPHELİ İLE EŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
DOKTORU DARBEDEN ŞÜPHELİ İLE EŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
DOKTORU DARBEDEN ŞÜPHELİ İLE EŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

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Devlet Hastanesi, Hüseyin Kara, Balıkesir, Edremit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: DOKTORU DARBEDEN ŞÜPHELİ İLE EŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ - Son Dakika
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