Son dakika haber | ANTALYA Doktorunun 'bu hastalık erken öldürür' sözü hayatını değiştirdi - Son Dakika

Son dakika haber | ANTALYA Doktorunun 'bu hastalık erken öldürür' sözü hayatını değiştirdi

03.04.2021 10:40

Son dakika haber: Doktorunun 'bu hastalık erken öldürür' sözü hayatını değiştirdiANTALYA'da akromegali (büyüme hormonu fazlalığı) teşhisi konulmasının ardından doktorunun, 'Bu hastalık erken öldürür' sözüyle hayatını değiştirme kararı alan Sema Doğan (32), 6 yıldır dağcılık, kaya tırmanışı, doğa...

Doktorunun 'bu hastalık erken öldürür' sözü hayatını değiştirdi

ANTALYA'da akromegali (büyüme hormonu fazlalığı) teşhisi konulmasının ardından doktorunun, 'Bu hastalık erken öldürür' sözüyle hayatını değiştirme kararı alan Sema Doğan (32), 6 yıldır dağcılık, kaya tırmanışı, doğa yürüyüşü etkinliklerinin yanı sıra, Türkiye'yi il il gezerek hayallerinin peşinden gidiyor.

Antalya'da oturan Sema Doğan, 6 yıl önce kontrol amaçlı gittiği hastanede hormon testi için analiz yapılırken tıbbi sekreterin bilgisayarda farkında olmadan prolaktin ölçümü talep etmesi sonucu, akromegali hastası olduğunu öğrendi. Yanlışlıkla istenen test sonrası sonuçlarda prolaktin değeri yüksek çıkınca farklı testler de uygulanan Doğan'ın vücudunda, growth (büyüme) hormonunun da fazlalığı fark edildi. Tetkiklerde akromegali hastalığı teşhisi konulan Doğan, vücudunun fazla büyüme hormonu salgıladığını öğrendi. Tedavi sürecini aksatmadan yürüten Doğan, doktorunun 'Bu hastalık erken öldürür' sözüyle hayatında değişiklik yapmaya karar verdi.

HAYALLERİNİN PEŞİNDE İL İL GEZİP, ZİRVEYE TIRMANIYOR

Çocukluğunda dağlara tırmanma hayali kuran Doğan, hastalığı nedeniyle kronik engelli birey olarak ilk etapta tırmanış eğitimi aldı. Daha sonra Antalya ve çeşitli illerde dağlara tırmanış gerçekleştiren Doğan, Türkiye'nin farklı illerine seyahatler gerçekleştirdi. Her ilin tarihi, kültürel ve turistik yerlerini ziyaret eden Doğan, kendisini gezgin olarak tanımlayıp, yaşamını hayallerini gerçekleştirmeye adadı. Son olarak Niğde'de Demirkazık Dağı'na tırmanan Doğan, pandemi sonrası gitmeyi çok istediği ülkeleri ziyaret edeceğini söyledi. Kendisini 'aklına ilk geleni yapan', 'hayallerinin peşinde koşan gezgin' sözleriyle tanımlayan Doğan, hastalığının şu ana kadar vücudunda görünür herhangi bir belirtti göstermediğini anlattı.

'HAYALLERİMİ YAŞAYACAĞIM DEDİM'

Gezdiği yerlerde yaşadıklarını fotoğraflayan Doğan, sosyal medya hesabındaki paylaşımlarıyla takipçilerine sevincini, heyecanını, gözlemlerini anlatıyor. Hastalığını öğrendikten sonra hayallerini ertelememeye karar verdiğini aktaran Doğan, şunları söyledi

Büyüme organının fazla salgılanması, vücutta, uzuvlarda absürt büyümelere neden oluyor. El, ayak, burunda, yüzde, alında büyüme olabiliyor. Bende şu ana kadar gözle görülür değişim yaşanmadı. İç organlarda büyüme olabiliyor. Sürekli kontrollerimi yaptırıyorum. Hastalığımı ilk öğrendiğimde doktorum 'Bu hastalık erken öldürür' dedi. Doktorun odasından çıktıktan sonra ben de yapmak istediğim hiçbir şeyi ötelememeye karar verdim. 'Hayallerimi yaşayacağım', dedim. Çocukluk hayallim dağcılığa başladım. Gezgin olmak istedim. Yurt içinde birçok ile gittim. Hayatta yapmak istediklerimi, ötelememeye karar verdim.

'70-80 YAŞINI GÖREMEYECEĞİMİ BİLİYORUM'

Akromegalinin 1000 hastada 1 görüldüğünü dile getiren Doğan, hastalığında ender rastlanan bir durum yaşandığını dile getirdi. Vücudunun büyüme hormonu salgılamasının kontrol altına alınamadığını aktaran Doğan, Hastalık, engellilik, isteklerime engel olmadı. Bu hastalık 30-40 yaşında öldürmüyor ama 70-80 yaşını göremeyeceğimi biliyorum. Ben kendimi geliştiriyorum, yabancı dil öğreniyorum. Pandemi sonrası yurt dışına gideceğim. Doğada olmak, sevdiğim şeyleri yapmak beni iyileştiriyor. Ben, kronik engelliyim. Growth, prolaktin hormonu, hipofiz bezinden salgılanan bir hormon. Hipofiz bezindeki tümör bulunamadığı için ameliyat gerçekleştirilemiyor. Tedavi sürecinde o nedenle büyüme hormonu salgılanması kontrol altına alınamıyor. Doktorlarım bu duruma ender rastlandığını belirtti diye konuştu.

Son dakika haber | ANTALYA Doktorunun 'bu hastalık erken öldürür' sözü hayatını değiştirdi
Son dakika haber | ANTALYA Doktorunun 'bu hastalık erken öldürür' sözü hayatını değiştirdi
Son dakika haber | ANTALYA Doktorunun 'bu hastalık erken öldürür' sözü hayatını değiştirdi
Son dakika haber | ANTALYA Doktorunun 'bu hastalık erken öldürür' sözü hayatını değiştirdi
Son dakika haber | ANTALYA Doktorunun 'bu hastalık erken öldürür' sözü hayatını değiştirdi
Son dakika haber | ANTALYA Doktorunun 'bu hastalık erken öldürür' sözü hayatını değiştirdi
Son dakika haber | ANTALYA Doktorunun 'bu hastalık erken öldürür' sözü hayatını değiştirdi
Son dakika haber | ANTALYA Doktorunun 'bu hastalık erken öldürür' sözü hayatını değiştirdi
Son dakika haber | ANTALYA Doktorunun 'bu hastalık erken öldürür' sözü hayatını değiştirdi
Son dakika haber | ANTALYA Doktorunun 'bu hastalık erken öldürür' sözü hayatını değiştirdi
Son dakika haber | ANTALYA Doktorunun 'bu hastalık erken öldürür' sözü hayatını değiştirdi
Son dakika haber | ANTALYA Doktorunun 'bu hastalık erken öldürür' sözü hayatını değiştirdi
Son dakika haber | ANTALYA Doktorunun 'bu hastalık erken öldürür' sözü hayatını değiştirdi
Son dakika haber | ANTALYA Doktorunun 'bu hastalık erken öldürür' sözü hayatını değiştirdi
Son dakika haber | ANTALYA Doktorunun 'bu hastalık erken öldürür' sözü hayatını değiştirdi
Son dakika haber | ANTALYA Doktorunun 'bu hastalık erken öldürür' sözü hayatını değiştirdi
Son dakika haber | ANTALYA Doktorunun 'bu hastalık erken öldürür' sözü hayatını değiştirdi
Son dakika haber | ANTALYA Doktorunun 'bu hastalık erken öldürür' sözü hayatını değiştirdi
Son dakika haber | ANTALYA Doktorunun 'bu hastalık erken öldürür' sözü hayatını değiştirdi

Sema Doğan, Akromegali, Antalya, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | ANTALYA Doktorunun 'bu hastalık erken öldürür' sözü hayatını değiştirdi - Son Dakika


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