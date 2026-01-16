Dolandırıcı Eskişehir\'de Yakalandı

Bilecik'te bir kişiyi dolandırdığını öne sürülen zanlı, Eskişehir'de gözaltına alındı.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bilecik'te bir vatandaşı dolandırdığı iddia edilen S.K'nin taksiyle Eskişehir'e kaçtığını belirledi.

Bunun üzerine bilgi verilen Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, şüpheliyi Bilecik-Eskişehir kara yolundaki polis kontrol noktasında durdurulan takside yakaladı.

Polis, zanlının yanında bulunan poşette 67 bin 900 lira ve 25 avro ele geçirdi.

Gözaltına alınan S.K'nin Bilecik'te bir kişiden dolandırıcılık yöntemiyle aldığı 15 altın ile ziynet eşyasını kuyumcuda bozdurup elde ettiği 4 bin 600 dolar ve 2 bin 800 avroyu havaleyle Gürcistan'a gönderdiği belirlendi.

Şüpheli, işlemlerinin ardından Bilecik polisine teslim edildi.