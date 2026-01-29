Dolandırıcılar Ordu'da Yakalandı - Son Dakika
Dolandırıcılar Ordu'da Yakalandı

Dolandırıcılar Ordu\'da Yakalandı
29.01.2026 12:42
Ordu'da dolandırıcılar, kendilerini savcı olarak tanıtıp 1 milyon TL değerinde ziynet eşyası aldı.

Ordu'da, kendilerini savcı, polis ve jandarma olarak tanıtıp, 2 farklı kişiden yaklaşık 1 milyon TL değerinde ziynet eşyası alan 2 şüpheli jandarma ekiplerince yakalandı. Şüphelilerden birisi tutuklandı, diğeri ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Olay, 26-27 Ocak tarihinde Altınordu ilçesi Kayabaşı Mahallesi ve Gölköy ilçesi Damarlı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, O.Ç. (82) ve A.B.Ö. (62) isimli şahıs telefonla arandı. Dolandırıcılar, kendilerini savcı, polis ve jandarma olarak tanıtıp 'terör örgütü mensupları ile bağlantılarınız var' diyerek, şahıslardan ziynet eşyalarını istedi. Bunun üzerine O.Ç. ve A.B.Ö. kimliği belirsiz kişilere ziynet eşyalarını teslim etti.

Olayın ardından Ordu ve Gölköy Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, Ordu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından geniş çaplı inceleme başlatıldı. Çalışmalar neticesinde olayın şüphelilerinin M.E.Ö. (20) ve B.K. (17) isimli şahıslar olduğu tespit edildi. Altınordu ilçesinde suçüstü yakalanarak gözaltına alınan M.E.Ö. ve B.K.'nin yapılan üst aramasında, dolandırıcılık suçundan elde ettikleri 387 bin 70 lira, 36 gram külçe altın, 500 Özbek Somu ve suçta kullanılan 1 cep telefonu ile 3 banka kartı ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.E.Ö. mahkemece tutuklanırken, B.K. ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Ele geçirilen ziynet eşyaları ile paralar ise sahiplerine teslim edildi. - ORDU

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Dolandırıcılık, Güvenlik, 3. Sayfa, Ordu, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Dolandırıcılar Ordu'da Yakalandı - Son Dakika

