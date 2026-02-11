Dolandırıcılığa Karşı Bilgilendirme Semineri - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Dolandırıcılığa Karşı Bilgilendirme Semineri

Dolandırıcılığa Karşı Bilgilendirme Semineri
11.02.2026 15:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malatya Turgut Özal Üniversitesi, Tazelenme Üniversitesi'nde dolandırıcılık semineri düzenledi.

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri öğrencileri tarafından Tazelenme Üniversitesi'ndeki bireylere dolandırıcılık faaliyetleri kapsamında seminer verildi.

Üniversite yerleşkesindeki Battalgazi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen programda, Tazelenme Üniversitesi'ndeki bireylere telefon dolandırıcılığı ve türevlerine ilişkin bilgilendirme yapıldı.

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlhan Erdem, AA muhabirine, Tazelenme Üniversitesi'ndeki bireylerin birçok sosyal içerikle hayatlarına devam ettiğini söyledi.

Bireylerin sanatsal, kültürel ve sportif alanlarda birçok etkinliğe de katıldığını aktaran Erdem, şöyle konuştu:

"Bu anlamda üniversitenin imkanlarını bu arkadaşlarımıza sunmuş bulunmaktayız. Özellikle 60 yaş üstü vatandaşlarımızın belli bir yaştan sonra böyle bir aktivite içinde bulunmaları onların hem zihinsel dinamiklerini ortaya koyuyor, hem fiziksel olarak onları belli bir motivasyona uğratabiliyor. Önemli bir hizmet olduğu için de üniversitelerin pek çoğu şu anda bu etkinliği gerçekleştirmeye çalışıyor."

Proje kordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Seda İşgüzar de 60 yaş üstü bireylerin bilinenden çok fazla dijital teknoloji kullanımını gerçekleştirdiğini söyledi.

İşgüzar, şunları kaydetti:

"Özellikle siber dolandırıcılık faaliyetlerinde iştahı kabartan bir grup. Çocuklar ve 60 yaş üstü bireyler hassas tüketiciler dediğimiz gruplardır. Onları bu dünyada daha güvenli kılabilmenin bir yolu var mıdır diyerek, onlara kendi alanımızdan siber güvenlik eğitimi verip bu konudaki farkındalıklarını artırmayı amaçladık. Bugünkü etkinliğin amacı da onların dijital dünyada daha güvenli kalmalarına yardımcı olmak. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın yaptığı ÜNİDES projesi kapmasında projeyi gerçekleştirmiş oluyoruz."

Kaynak: AA

Dolandırıcılık, Etkinlikler, Teknoloji, Malatya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dolandırıcılığa Karşı Bilgilendirme Semineri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bina görevlisini bıçaklayarak öldürmüştü 3 ay önce “Ölümün benim elimden olacak“ demiş Bina görevlisini bıçaklayarak öldürmüştü! 3 ay önce "Ölümün benim elimden olacak" demiş
Rusya’dan Ukrayna’ya hava saldırısı Bilanço ağır Rusya'dan Ukrayna'ya hava saldırısı! Bilanço ağır
Afrika’nın en tehlikeli kirpisi Aydın’da görüntülendi Afrika'nın en tehlikeli kirpisi Aydın'da görüntülendi
Forkliftle kuyumcu soyup eşekle kaçan şüpheli yakalandı Forkliftle kuyumcu soyup eşekle kaçan şüpheli yakalandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan-DEM Parti görüşmesi bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan-DEM Parti görüşmesi bugün
Yatırımını buna yapan yandı Ocak ayında en fazla kaybettiren belli oldu Yatırımını buna yapan yandı! Ocak ayında en fazla kaybettiren belli oldu

16:27
Meclis’te CHP’li vekiller kürsüyü işgal etti, yumruklu kavga çıktı
Meclis'te CHP'li vekiller kürsüyü işgal etti, yumruklu kavga çıktı
16:19
Dursun Özbek müjdeyi verdi RAMS Park için yeni hamle
Dursun Özbek müjdeyi verdi! RAMS Park için yeni hamle
15:06
Ahmet Ahlatçı’ya kara para soruşturması iddiası
Ahmet Ahlatçı'ya kara para soruşturması iddiası
14:59
Acı haberi alan ünlü oyuncular Kanbolat Görkem Arslan’ın evine koştu
Acı haberi alan ünlü oyuncular Kanbolat Görkem Arslan'ın evine koştu
14:20
Akın Gürlek bakanlık görevini Yılmaz Tunç’tan devraldı: Bu emaneti daha ileriye taşıyacağız
Akın Gürlek bakanlık görevini Yılmaz Tunç'tan devraldı: Bu emaneti daha ileriye taşıyacağız
14:10
Ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenmişti Ayşe Barım’a verilen ceza belli oldu
Ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenmişti! Ayşe Barım'a verilen ceza belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2026 16:36:27. #7.11#
SON DAKİKA: Dolandırıcılığa Karşı Bilgilendirme Semineri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.