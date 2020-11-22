Dolandırıldığını iddia ettiği eski patronuyla konuşmaya gitti ekmek bıçağıyla bıçaklandı...O anlar kameralara yansıdı - Son Dakika

Dolandırıldığını iddia ettiği eski patronuyla konuşmaya gitti ekmek bıçağıyla bıçaklandı...O anlar kameralara yansıdı

22.11.2020 12:47

Dolandırıldığını iddia ettiği eski patronuyla konuşmaya gitti ekmek bıçağıyla bıçaklandı.

Dolandırıldığını iddia ettiği eski patronuyla konuşmaya gitti ekmek bıçağıyla bıçaklandı...O anlar kameralara yansıdı

İSTANBUL - Esenyurt'ta bir gayrimenkul şirketinde genel müdürlük yaparken dolandırıldığını iddia eden 30 yaşındaki adam, konuşmak için gittiği eski patronu ve oğlu tarafından ekmek bıçağı ile bıçaklandı. Yaşanan anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Olay geçtiğimiz aylarda Esenyurt'ta yaşandı. İddiaya göre, 30 yaşındaki Sefa Güngördü, bir gayrimenkul şirketinde genel müdür olarak çalışırken iş yeri sahibi tarafından 50-60 bin lira arasında dolandırıldı. İş yerinden ayrılan Güngördü, aynı yerde çalışan başka bir çalışanın firma sahipleri ile kavga etmesi sonucu polise şikayet edildi. İddiaya göre iş yeri sahipleri Güngördü'nün söz konusu çalışanı azmettirdiğini söyledi. Konuyla ilgili konuşmaya eski patronu ile konuşmaya giden Güngördü, ekmek bıçağı ile karın bölgesinden 3 kez bıçaklandı. Yaşanan olay sonrası genç adam 2 gün yoğun bakımda tedavi görürken söz konusu kişiler ise 2 buçuk tutuklu kaldıktan sonra serbest bırakıldı. Olayla ilgili Güngördü hala tehdit edildiğini ileri sürerken davanın peşini bırakmayacağını söyledi.

"Arkamdan dolaşıp, ekmek bıçağı ile 3 yerimden bıçakladı"

Firmada genel müdür olarak işe başladığını daha sonra ise dolandırıldığını söyleyen Güngördü, " Dolandırıldığımı fark ettiğimde işten ayrıldım. Daha sonra orada yetkili iken işe aldığım bir personelinden hakkı yeniliyor dolandırılıyor. O da hakkını istemeye gittiğinde baba oğul bunu dövüyor karakolluk oluyorlar. Karakolda ifadelerinde beni azmettirici olarak yazdırıyorlar. Konunun benle alakası olmadığını kavga ettiği kişi de biliyor. O da benle bu konunun alakası olmadığını zaten mahkemede ifadesinde söyledi. Bu şahıslar beni hem dolandırıp hem de karakolda ifade vermeye gittikten sonra konuşmaya gittim. Konuşmaya gittim sakinliğim kamera kayıtlarında da belli. Firma sahibi üstüme yürüdü o sırada da oğlu arkamdan dolaşıp beni sırtımdan ekmek bıçağı ile 3 yerimden bıçakladı" dedi.

Hastanede 2 gün yoğun bakımda kaldığını söyleyen Güngördü, " Şahıslar şu anda serbest bu işin garip tarafı zaten oradan başlıyor. Ben ambulansa bindirilirken olay yerinde benim vurulduğumu bana anlatan görgü tanığı vardı ama benim ifademi almamışlar. Yan yana bir sürü kurumsal firma kamerası vardı 30 tane de en az polis vardı ama hiçbiri güvenlik kamerası peşine düşmemiş. Ben ayağa kalktıktan sonra kamera kaydının dosyada olmadığını görünce kendim kayıtların peşinde düştüm zorda olsa çıkarttırdım kayıtları. Mahkeme devam ediyor, şahıslardan tehdit alıyorum. Tanımadığım insanlardan alakasız telefonlar alıyorum. Dükkanımın önüne gelip fotoğraflar çekiyorlar. Değişik değişik psikolojik baskılar görüyorum ama durmayacağım" diye konuştu.

Bıçaklama anı güvenlik kamerasında

Yaşanan olayın anları ise çevrede bulunan bir sitenin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, Güngördü'nün baba ve oğlu konuşmak için beklediği ve siyah bir arabanın kendisine yanaştığı yer alıyor. Görüntülerin devamında ise Güngördü'nün baba ile konuşurken oğlunun arkadan defalarca kez kendini bıçakladığı yer aldı.

Dolandırıldığını iddia ettiği eski patronuyla konuşmaya gitti ekmek bıçağıyla bıçaklandı...O anlar kameralara yansıdı
Dolandırıldığını iddia ettiği eski patronuyla konuşmaya gitti ekmek bıçağıyla bıçaklandı...O anlar kameralara yansıdı
Dolandırıldığını iddia ettiği eski patronuyla konuşmaya gitti ekmek bıçağıyla bıçaklandı...O anlar kameralara yansıdı
Dolandırıldığını iddia ettiği eski patronuyla konuşmaya gitti ekmek bıçağıyla bıçaklandı...O anlar kameralara yansıdı

Gayrimenkul, Esenyurt, kavga, CEO, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Dolandırıldığını iddia ettiği eski patronuyla konuşmaya gitti ekmek bıçağıyla bıçaklandı...O anlar kameralara yansıdı - Son Dakika


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