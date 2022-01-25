Dolar 13,53 seviyesinden işleme alınıyor - Son Dakika

Dün, yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,4 artışla 13,5093'ten tamamladı. Dolar/TL, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 11.40 itibarıyla 13,53 seviyesinde işlem görüyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Aynı dakikalarda euro/TL 15,29'dan, sterlin/TL ise 18,26'dan satılıyor. Dolar endeksi, önceki kapanışın hemen üzerinde 96 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise yüzde 0,1 azalışla 1,1310'dan alıcı buluyor.

PİYASALAR FED'E ODAKLANDI

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yarın açıklayacağı para politikası kararları öncesinde tahvil piyasaları ve döviz kurlarında yatay bir seyrin gözlemlendiğini bildirdi. Rusya ile Ukrayna arasındaki gerginliğin de küresel ölçekte risk algısını artırdığına değinen analistler, konuyla ilgili gelişmelerin piyasalar üzerinde etkili olacağını ifade etti. Analistler, bugün yurt içinde veri takviminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) "Küresel Ekonomik Görünüm Raporu", Almanya'da Ifo iş dünyası güven endeksi ve ABD'de tüketici güven endeksinin takip edileceğini kaydederek, teknik açıdan dolar endeksinde 96,5 seviyesinin direnç konumunda olduğunu söyledi.