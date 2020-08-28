Dolar 7.34 lira, euro 8.72 lira, sterlin 9.74 lirada

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın istihdamı artırmak için daha yüksek enflasyona göz yumacağını açıklamasının ardından küresel piyasalarda güçlenen dolar haftanın son işlem gününe yeni rekor düzeylerine yakın başladı.

Powell, bu yıl sanal olarak düzenlenen Jackson Hole ekonomik politika sempozyumundaki para politikasındaki değişiklikleri anlattığı konuşmasında, enflasyonun Fed'in hedeflediği yüzde 2.0'den yukarı çıkmasına izin verileceğini, ancak, bunun yalnızca geçici bir süreliğine olacağını belirtti:

"Enflasyonun yüzde 2.0'nin altında seyrettiği dönemlerin ardından, uygun para politikası, muhtemelen bir süreliğine yüzde 2.0'nin biraz üzerinde bir enflasyonu hedefleyecektir."Powell, yeni stratejilerinin, özellikle güçlü bir istihdam piyasasının sağladığı yararların farkında olduklarını ve enflasyonda istenmeyen bir artışa neden olmadan güçlü bir istihdam piyasası oluşturulmasının sürdürülebilir olduğu görüşlerini yansıttığını vurguladı.Powell, düşük işsizliğin ekonomi için, olumlu olduğunu vurguladı ve "Sağlam bir istihdam piyasasını sürdürmenin faydalarını abartmak zordur, bu, destekleyici para politikasına ek olarak bir dizi politika gerektirecek temel bir ulusal hedeftir" dedi. Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) 1,102 puan ve 1,111 puan arasında dalgalandığı Perşembe gününü yüzde 0.90 artışla 1,108.93 puanda tamamladı. Kapanışta, BIST Sanayi Endeksi yüzde 1.44, BIST Mali Endeks yüzde 1.06, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.60 artıdaydı.Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 7.3321 lira ve en yüksek 7.3778 lirayı gördükten sonra, 7.34 – 7.35 lira aralığında,euro en düşük 8.6699 lira ve en yüksek 8.7373 lirayı gördükten sonra, 8.72 – 8.73 lira aralığında,sterlin en düşük 9.6832 lira ve en yüksek 9.7531 lirayı gördükten sonra 9.74 – 9.75 lira aralığında hareket ediyor.Küresel piyasalarda 1.18110 - 1.18795 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.17904 düzeyindeydi.Gedik Yatırım'ın analizinde, "BIST- 100 Endeksi'nin güne hafif alıcılı bir açılışla başlamasını bekliyoruz" denildi ve şöyle devam edildi: "BIST 100 dün son zamanların en sıkışık günlerinden birini yaşadı. Güne yükselişle başlayan endeks günün tamamını oldukça dar bir bant içinde hareket ederek geçirdi. "Dün de ifade ettiğimiz gibi günlük grafiklerde teknik göstergeler zayıf seyretmeye devam ediyor. "Buna karşın saatlik grafiklerde bir toparlanma isteği mevcut. Dün bahsettiğimiz 1.110 civarı gün boyunca direnç oluştururken bugün bu seviyenin üzerinde olacak hareketler bir sonraki kademede en güçlü direnç olarak izlediğimiz 1,122 seviyesini gündeme getirecektir."Aşağıda ise 1,081 ilk önemli destek iken hemen altında 1,077 kısa vade için izlediğimiz en güçlü destek konumunda.

"Bu seviyelerin altında satışların sertleşebileceği göz önünde bulundurulmalı."