Dolar 7.82 lira, euro 9.35 lira, sterlin 10.45 lirada

Küresel piyasalarda euro/dolar paritesi 1.20 düzeyinden, kar satışlarıyla 1.1910 desteğine doğru geri çekilirken, iç piyasada da dövizler yeni güne haftanın ilk işlem gününün kapanış düzeylerinde yatay başladı.
Piyasalarda, İstanbul Ticaret Odası'nın perakende ve toptan fiyat gelişmeleri, İstanbul Sanayi Odası'nın imalat sanayi satın alma yöneticileri endeksi (PMI), Türkiye İstatistik Kurumu'nun enflasyon verileri izlenecek. Ayrıca Cuma günü piyasaların kapanışınan sonra Moody's'in Türkiye not güncellemesi bekleniyor.Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) 1,283 ve 1,316 puan arasında dalgalandığı yeni haftanın ilk işlem gününü yüzde 3.40 düşüşle 1,283.58 puanda tamamladı. Kapanışta BIST Sanayi Endeksi yüzde 3.81, BIST Mali Endeks yüzde 3.42, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 1.47 eksideydi. Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 7.8119 lira ve en yüksek 7.8331 lirayı gördükten sonra, 7.82 – 7.83 lira aralığında,euro en düşük 9.3064 lira ve en yüksek 9.3713 lirayı gördükten sonra, 9.35 – 9.36 lira aralığında,sterlin en düşük 10.4170 lira ve en yüksek 10.4712 lirayı gördükten sonra 10.45 – 10.46 lira aralığında hareket ediyor.Küresel piyasalarda 1.19234 - 1.19607 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.19962 düzeyindeydi.QNB Finansbank'ın "Tepki yükselişi bekliyoruz…" başlıklı analizinde şöyle denildi: "BIST 100: Endeksin alıcılı bir seyirle güne başlamasını ve dün yaşanan sert satışların ardından bugün toparlanmasını bekliyoruz. 1278 seviyesi üzerinde 1295 ve 1310 ilk planda takip edilecek direnç seviyeleri…"TL Bonolar: Tahvil faizlerinde yükselen gecelik faizler ile beraber kademeli yükseliş var, gösterge tahvilde yüzde 14 ve 10 yıllık tahvilde yüzde 12 bileşik faiz seviyesi üzerinde hareket sürebilir…"USD/TL: Dolar kuru 7.80 seviyesi altında kalıcı olamadı, 7.80 üzeri denge arayışı var. Ancak yükselişin de hız kestiğini söylemek mümkün, 8.00 seviyesi direnç olarak geçerli…"EUR/USD: Yılın zirvesine yaklaşarak 1.20 direncinden dönüş gerçekleştiren paritede 1.1910 seviyesi destek olarak takip edilebilir. Dolar endeksi 91.80 seviyesi civarında…"Türkiye'nin 5 yıllık CDS risk primi 381 düzeyinde. Dün yaşanan satışların ardından ABD vadeli endeksleri toparlanma eğiliminde. TL varlıklarda da benzer seyir beklenebilir, açılışta beklediğimiz alıcılı seyir sonrası kur volatilitesi gün içinde gidişatı belirleyecektir."Önemli destek seviyelerini aşağı kıran BIST 100 Endeksi'nde kısa vadeli görünüm zayıfladı. Bu sabah Asya borsaları ve ABD vadeli endeks kontratları alıcılı bir seyir izliyor. Endeksin de yurtdışı borsalara paralel alıcılı bir başlangıç yapmasını bekliyoruz. 1,295 ve 1,310 direnç konumunda iken, 1,278 destek seviyesi olarak izlenebilir. Dünkü satışların ardından endeks gün içerisinde bu direnç seviyelerine doğru tepki çabası gösterebilir."
- Kaynak: DHA
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