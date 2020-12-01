Dolar 7.82 lira, euro 9.35 lira, sterlin 10.45 lirada

Piyasalarda, İstanbul Ticaret Odası 'nın perakende ve toptan fiyat gelişmeleri, İstanbul Sanayi Odası 'nın imalat sanayi satın alma yöneticileri endeksi (PMI), Türkiye İstatistik Kurumu 'nun enflasyon verileri izlenecek. Ayrıca Cuma günü piyasaların kapanışınan sonra Moody's'in Türkiye not güncellemesi bekleniyor.

Küresel piyasalarda euro/dolar paritesi 1.20 düzeyinden, kar satışlarıyla 1.1910 desteğine doğru geri çekilirken, iç piyasada da dövizler yeni güne haftanın ilk işlem gününün kapanış düzeylerinde yatay başladı.

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