Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, yurtiçindeki bankaların vadede TL satım yönünde gerçekleştirecekleri swap ve türev işlemlerine getirdiği sınırlamaları bir adım daha gevşetmesinin ardından, hafta başından itibaren rekor düzeylerinden gerileyen dövizlerdeki düşüşler sürdü.
Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) 1,248 ve 1,284 puan arasında dalgalandığı Çarşamba gününü yüzde 2.91 artışla 1,279.22 puanda tamamladı. Kapanışta BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.58 ve BIST Mali Endeks yüzde 5.35, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 1.24 artıdaydı.Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 7.7873 lira ve en yüksek 7.8468 lirayı gördükten sonra, 7.84 – 7.85 lira aralığında,euro en düşük 9.1713 lira ve en yüksek 9.2448 lirayı gördükten sonra, 9.23 – 9.24 lira aralığında,sterlin en düşük 10.2990 lira ve en yüksek 10.3739 lirayı gördükten sonra 10.36 – 10.37 lira aralığında hareket ediyor.Küresel piyasalarda 1.17675 - 1.17884 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.17712 düzeyindeydi.Gedik Yatırım'ın analizinde, "BIST- 100 Endeksi'nin güne yataya yakın bir açılışla başlamasını bekliyoruz" denildi ve şöyle devam edildi: "Borsa İstanbul dün gerek seviye bazlı gerekse işlem hacim olarak rekorlarla dolu bir günü geride bıraktı. "BIST 100 de gün içi ve kapanış bazlı rekorunu işlem hacmi rekoru ile taçlandırdı. "Ekonomi yönetimindeki değişimle birlikte TCMB Başkanı ve Hazine ve Maliye Bakanı'ndan gelen mesajlara dün de Cumhurbaşkanı'ndan gelen mesajlar eklendi ve TL varlıklardaki pozitif ayrışma korundu. "Önceki günlerde de bahsettiğimiz gibi 19 Kasım'daki TCMB toplantısı ve burada verilecek mesajlar önemli olacaktır. "Bununla birlikte yabancı yatırımcılar tarafında verilecek mesajlar da oldukça kritik olacak. "Bu süreçte sağlanan momentumun endeksi bir süre daha yukarı taşıması mümkün olabilir. 1,310 ve devamında 1,360 civarı yukarıda takip edilecek seviyeler olacak."
- Kaynak: DHA
Son Dakika › Ekonomi › Dolar 7.84 lira, euro 9.23 lira, sterlin 10.36 lirada - Son Dakika Ekonomi