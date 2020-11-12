Dolar 7.84 lira, euro 9.23 lira, sterlin 10.36 lirada

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, yurtiçindeki bankaların vadede TL satım yönünde gerçekleştirecekleri swap ve türev işlemlerine getirdiği sınırlamaları bir adım daha gevşetmesinin ardından, hafta başından itibaren rekor düzeylerinden gerileyen dövizlerdeki düşüşler sürdü.

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) 1,248 ve 1,284 puan arasında dalgalandığı Çarşamba gününü yüzde 2.91 artışla 1,279.22 puanda tamamladı. Kapanışta BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.58 ve BIST Mali Endeks yüzde 5.35, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 1.24 artıdaydı.