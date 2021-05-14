Dolar güne düşüşle başladı! 8,44 seviyelerinden işlem görüyor

Sarı çizmeli Mehmet Ağa:

Artık 8.46 dan 08.44 ' e düşmesi haber değeri taşır olmuş.Atı alan Üsküdarı, iti alan Dubai'yi geçmiş...Mafya siyaset ilişkisi içinde Milyar dolarlık kirli rant ve ilişkiler ağı gün yüzüne çıkarken, siyasetin yüzsüzlüğü yavuz hırsız ev sahibini bastırır tarzı) bir tarafta, diğer tarafta basiretsiz ve korkak kısmı...Ne olacak senin halin vah Türkiyem ve bunları hak edip etmediği de ayrı tartışmaya açık konu olan Halkım...