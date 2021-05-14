Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar, günü önceki kapanışın üzerinde tamamladı. Dolar, yeni güne değer kaybıyla başlamasının ardından bugün 8.44 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda, euro 10.24'ten sterlin ise 11,87'den satılıyor.
Dolar endeksi ise yüzde 0,2 azalışla 90,55 seviyesinde dengelenirken, avro/dolar paritesi yüzde 0,2 değer kazancıyla 1,2107'den alıcı buluyor. Analistler, enflasyonist endişelerin tahvil ve döviz piyasalarında oynaklığı artırmaya devam ettiğini söyledi. Bugünün veri gündeminde ABD'de perakende satışlar, sanayi üretimi ve Michigan Tüketici Güven Endeksi'nin olduğunu bildiren analistler, ABD'nin 10 yıllık faizindeki gelişmelerin de yakından takip edileceğini söyledi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Dolar güne düşüşle başladı! 8,44 seviyelerinden işlem görüyor - Son Dakika Ekonomi