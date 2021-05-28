TL, Dolar karşısında rekor düzeyde değer kaybetti. Dolar bir haftada TL karşısında yüzde 2'den fazla değer kazandı.Merkez Bankası (TCMB) politika faizini yüzde 19 düzeyinde tutarken politik ve ekonomik gelişmelerin etkisiyle dolar 8.5995 TL'lik yeni tarihi yüksek düzeyini gördü. 6 Kasım 2020'de 8,5803 TL ile rekor kıran Dolar bugün 8,5995 TL ile rekor seviyesini gördü. Euro/TL'de de 10,47 ile rekor tazelendi.

Dolar ve Euro bir haftada TL karşısında yüzde 2'den fazla değer kazandı. Hem Dolar hem de Euro 7 ayın sonunda yeniden kritik seviyeleri aşmış oldu.

6 Kasım 2020'de ABD Doları'nın TL karşısında 8,58'i görmesi sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TCMB Başkanı Murat Uysal'ı görevden almıştı. Ardından da Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak görevinden ayrılmıştı. Erdoğan, Albayrak'ın yerine Ömer Lütfi Elvan'ı getirirken TCMB başkanlığına da Naci Ağbal'ı atamıştı.

Naci Ağbal da 20 Mart 2021 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan cumhurbaşkanı kararı ile görevinde alınarak yerine Şahap Kavcıoğlu atandı.

Finansal İstikrar Raporu açıklandı

Kavcıoğlu başkanlığındaki TCMB de bugün yılda iki kez açıklanan Finansal İstikrar Raporu'nu açıkladı. Kavcıoğlu da Finansal İstikrar Raporu'na bir önsöz yazdı. "TCMB fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki tüm araçları kararlılıkla kullanmaya devam edecektir" diyen Kavcıoğlu, "Fiyatlar genel düzeyinde sağlanacak istikrarın, ülke risk primlerindeki düşüş, ters para ikamesinin başlaması, döviz rezervlerinin artış eğilimine girmesi ve finansman maliyetlerinin kalıcı olarak gerilemesi yoluyla makroekonomik ve finansal istikrarı olumlu etkileyeceği değerlendirilmektedir. Sıkı parasal duruş; enflasyon beklentileri, fiyatlama davranışları ve finansal piyasa gelişmeleri bağlamında dışsal ve geçici oynaklıklara karşı önemli bir tampon işlevi görecektir" değerlendirmesini yaptı.

Raporda da salgının borçluluk seviyesini artırdığına işaret edilerek "Salgına yönelik ekonomik tedbirlerle borçluluk seviyeleri 2020 yılından itibaren tüm dünyada artmaktadır. Bu dönemde ülkemizde de gerek hanehalkının gerekse reel sektörün borçluluk oranlarında artışlar olmuş, ancak söz konusu oranlar gelişmekte olan ülkeler ortalamasının altında ve görece düşük seviyelerde gerçekleşmeye devam etmiştir" denildi.

"Yüzde 6 büyüme bekleniyor"

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan da bugün İstanbul'da Türkiye Bankalar Birliği'nin 64. Genel Kurul Toplantısı'nda yaptığı konuşmada "Salgının başından bugüne kadar merkezi yönetim bütçesinden 79 milyar liralık harcama yaptık. Yıl sonuna kadar bu tutarın 109 milyar liraya ulaşmasını öngörüyoruz" açıklamasını yaptı. Elvan, "öncü göstergelerin bu yıl ilk çeyrek için büyümede yüzde 6'ya işaret ettiğini" söyledi.

Bugün, piyasa kapanışı ardından ise uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P'nin Türkiye ilgili yeni not değerlendirmesini açıklaması bekleniyor.

ANKA,DHA/HS,EC

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