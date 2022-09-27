DOLMABAHÇE SARAYI'NIN ALTYAPISI YENİLENİYOR -1

DOLMABAHÇE Sarayı'nda Cumhurbaşkanlığı Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı denetiminde kapsamlı yenileme çalışması yapılıyor. Sarayın yangın boruları, temiz su tesisatı, kamera, aydınlatma ve internet altyapısı, yürüyüş yolları ve yeşil alanları yenileniyor. Çalışmalar hakkında bilgi veren Milli Saraylar Dolmabahçe Sarayı Daire Başkanı Osman Celaleddin Urhan, "Bin 800 metre uzunluğundaki tüm yangın boruları, 3 bin metre uzunluğundaki temiz su tesisatı, 12 bin 500 metre uzunluğunda kamera sistemi yenileniyor. 9 bin 250 metrekarelik yürüyüş alanına da podima taşları döşeniyor. Yeşil alan olarak 16 bin metrekarelik bir alana rulo çim döşüyoruz. Peyzaj yolları da özgün haline dönüştürülecek" dedi.

Dolmabahçe Sarayı'nın 30 bin metrekarelik alanında tüm altyapısı ve peyzaj düzenlemesi için kapsamlı bir yenileme çalışması yürütülüyor. Projede mimar, inşaat, elektrik ve makine mühendisinden oluşan 80 kişilik bir ekip çalışıyor. Proje ile birlikte sarayın yangın boruları, temiz su tesisatı, kamera ve aydınlatma sistemi, internet altyapısı, yürüyüş yolları ve yeşil alanları yenileniyor. Mayıs ayında başlayan yenileme çalışmalarının ekim ayında tamamlanması bekleniyor.

"YENİLEME BİLİM VE DANIŞMA KURULUNUN DENETİMLERİYLE GERÇEKLEŞİYOR"

Milli Saraylar Dolmabahçe Sarayı Daire Başkanı Osman Celaleddin Urhan, Sarayın 30 bin metrekarelik alanında tüm altyapı ve peyzaj düzenlemesi yapılacağını ifade ederek, "Bin 800 metre uzunluğundaki tüm yangın borularını yeniliyoruz. 3 bin metre uzunluğundaki temiz su tesisatının yeniliyoruz. Elektrik aksamı olarak düşündüğümüzde ise yaklaşık 12 bin 500 metre uzunluğunda kamera sistemi, aydınlatma ve internet altyapısını son teknolojik kablolarla yeniliyoruz. Bunların hepsi yedekli şekilde yaptırılıyor. Bununla ilgili 'reçineli agrega' dediğimiz 9 bin 250 metrekarelik bir alanı, podima taşlarıyla yeniliyoruz. Bu sayede hem drenaj altyapısı hem de sulama tesisatı da yenilenmiş oluyor. Yeşil alan olarak ise 16 bin metrekarelik bir alana rulo çim döşüyoruz. Bu çalışmalar hiçbir şekilde bir ağacın ya da bir bitkinin köküne zarar vermeden, bilim ve danışma kurulumuzun denetimleriyle gerçekleşmektedir" diye konuştu.

"50 YILDAN BERİ İLK DEFA BU KADAR KAPSAMLI ÇALIŞMA"

Urhan, 50 yıl dan beri ilk defa bu kadar kapsamlı bir çalışma yapıldığını belirterek "Bu projenin ilerleyebilmesi için yapılacak en uygun zaman bahar dönemi. Vakit kaybetmeden, bahar döneminde böyle bir projeye başladık. Herhangi bir sıkıntıya mahal verecek durum söz konusu değil. Her türlü tedbir alınmış durumda. Peyzaj çalışmasından dolayı ışıklandırmayla alakalı dışarıdan ufak bir sıkıntı var. Son teknolojik ledlerle birlikte daha güzel şekilde aydınlatmış olacağız" diye konuştu.

"KABLOLAR BAHÇEDE OLDUĞU İÇİN ÇALIŞMALAR BURADAN YÖNETİLİYOR"

Urhan çalışmaların bahçede gerçekleşmesine ilişkin de şu bilgileri paylaştı: "Reçineli agnera çalışmasında 15 kişi çalışıyor ancak, 30 bin metrekarelik alanda 75 kişi çalışıyor. Podima taşı, Sarayın tarihsel durumundan gelen bir uygulama. Daha önce seyrek alandaydı. Onu özel bir yapıştırıcıyla yapıştırıp, bu manada hem Sarayın tozlanmasını, hem ziyaretçilerin ayakkabılarla beraber o ince taşları içeri taşımasını engellemiş oluyoruz. Özellikle kablo açısından led uygulamasında Sarayımız daha görünebilir olacak. Akşam yansıtmasının da daha nitelikli olması için, şu anki teknolojik imkanlarla Sarayımızın hem aydınlatması hem kamera sistemleri, hem de internet kablo aksamı bu şekilde yenilenmektedir. Sarayın içi de bu duruma dahil. 12 bin 500 metre uzunluğunda kamera sistemi de yenileniyor. Bu kablolar bahçede olduğu için çalışmalar bahçeden yönetiliyor. Peyzaj yolları da bu manada söylediğimiz gibi özgün haline dönüştürülecek."