Dolmuş bekleyen kızı elle taciz ettiği iddia edilen kişi vatandaşlar tarafından linç edilmek istendi - Son Dakika

Cumhuriyet Mahallesi'nde 26 Temmuz'da saat 15.00 sıralarında Kadir Ö., iddiaya göre Avcı Sokak'ta dolmuş bekleyen Elif Y.'ye arkasından yaklaşıp elle tacizde bulundu. Genç kızın çığlık atması üzerine paniğe kapılarak kaçmaya çalışan şüpheliyi çevredeki vatandaşlar yakaladı.

LİNÇ ETMEK İSTEYEN KALABALIĞIN ELİNDEN POLİS GÜÇLÜKLE ALDI

Kadir. Ö.'yü linç etmek isteyen kalabalığın elinden, ihbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri güçlükle aldı. Ekip otosuna bindirilen Kadir. Ö. gerekli işlemlerinin yapılması için Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

DOLMUŞ BEKLERKEN ELİYLE TACİZ ETTİ İDDİASI

Yaşadıklarını anlatan Elif Y., Tatil için İstanbul'dan Kuşadası'na gelmiştim. "Denize gitmek için dolmuş beklerken birden birinin eliyle dokunduğunu hissettim. Yaşadığım korku ve panikle çığlık atıp çevredekilerden yardım istedim. Kadir Ö.'yü etraftakiler yakalayıp linç etmek istedi. Kendisinden şikayetçi oldum" dedi.