Domaniç Belediyesi kapalı işletmelerden kira almayacak - Son Dakika

Domaniç Belediyesinin, kiracısı olan işletmelerden kapalı oldukları süre boyunca ücret almayacağı, diğer kapalı işletmelere de para yardımında bulunacağı bildirildi.

Belediye Başkanı Sahvet Ertürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, koronavirüs (Kovid-19) riskine karşı dezenfekte çalışmalarının yanı sıra ilgili bakanlıkların aldığı kararla, kapalı olan esnafa kira desteğinde bulunacaklarını söyledi.



Salgın nedeniyle önlem amaçlı kahvehane ve kafeteryaların kapatıldığını hatırlatan Ertürk, şöyle konuştu:

"Bu sektörde çalışıp evine ekmek götüren esnafımıza destek olmak amacı ile Belediyemize ait kapanan iş yerlerinden ilk etapta 1,5 aylık kira alınmayacaktır. Diğer kapanan iş yerlerinin mülkiyeti kendisine ait olan esnafa 250 lira, kiracı olan esnafımıza ise 500 lira yardım yapma kararı alınmıştır. Birlik ve beraberlik içerisinde en kısa zamanda inşallah 14 gün kuralına da uyarak bu kötü günleri atlatacağız."

Ertürk, esnafın zor gününde yanında olduklarını, risk ortadan kalkıncaya kadar belediye olarak tüm imkanlarını halkın sağlığı için seferber edeceklerini sözlerine ekledi.