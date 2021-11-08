Üye Girişi
BALIKESİR - Domaniç Dağları ve Kazdağları'nda rengarenk sonbahar - Son Dakika

BALIKESİR - Domaniç Dağları ve Kazdağları'nda rengarenk sonbahar

08.11.2021 10:01

Kütahya ve Bursa sınırları içinde kalan Domaniç Dağları ile Balıkesir ve Çanakkale'de yer alan Kazdağları, sarı ve yeşil başta olmak üzere sonbahar renklerine büründü.

Kütahya ve Bursa sınırları içinde kalan Domaniç Dağları ile Balıkesir ve Çanakkale'de yer alan Kazdağları, sarı ve yeşil başta olmak üzere sonbahar renklerine büründü.

Yüz ölçümünün yüzde 65'i ormanlarla kaplı Kütahya'nın Domaniç ilçesinde, ağırlıklı olarak kayın, meşe ve çam ağaçları bulunuyor.

Sonbaharda göz alıcı renkleriyle adeta büyüleyen, belgesellik görüntülerin ortaya çıktığı ormanlara, özellikle hafta sonları doğa yürüyüşü ve fotoğraf tutkunları ilgi gösteriyor.

Domaniç ile Bursa'nın İnegöl ilçeleri arasındaki Domaniç Dağları ile içinden geçen kıvrımlı yollar, sarı ve yeşilin tonları ile görsel şölen sunuyor.

Ağaç ve bitki türleri, kanyonu, çay ve dereleriyle Kazdağları

Balıkesir ve Çanakkale'de yer alan ve mitolojik adı İda olan Kazdağları, oksijen zenginliğiyle dünyanın nadir bölgelerinden olmasının yanı sıra 800 bitki taksonunda 31'i bölgeye özgü 78 endemik bitkiyi barındırıyor.

Yaprakları kısmen sararan ağaç ve bitki türlerinin oluşturduğu renkleri, kanyonu, çay ve dereleriyle görülmeye değer güzellikler sunan Kazdağları, eşsiz doğasıyla sonbaharda ziyaretçilerini ağırlıyor.

21 bin 300 hektar alanıyla, deniz ve yeşilin kucaklaştığı zengin fauna ve florası ile ülkenin görülmeye değer ender yerleri arasında bulunan Kazdağları, bugünlerde kent gürültüsünden uzaklaşmak isteyenlerin, doğa tutkunlarının uğrak noktası haline geldi. Özellikle hafta sonlarında bölgeye gelen doğaseverler renk cümbüşü arasında yürüyüş yapıyor.

Ziyaretçilerden Serap Dallı, AA muhabirine, Kazdağları'nda apayrı bir sonbahar yaşadıklarını söyledi.

Yeşilin, sarının, pembenin, bütün renklerin tonlarını görebildiklerini belirten Dallı, bugünlerde çıkmaya başlayan mantarların da bu doğaya farklı güzellik kattığını ifade etti.

Nadide Özyürek ise bölgenin oksijen deposu özelliğine vurgu yaparak, "Yeşilliği, şu anda yaprak dökümünün sarısını, her rengi görebilirsiniz. Kazdağları, bol bol böceklerin, hayvanların, doğanın yaşandığı güzel bir ortam." dedi.

BALIKESİR - Domaniç Dağları ve Kazdağları'nda rengarenk sonbahar
BALIKESİR - Domaniç Dağları ve Kazdağları'nda rengarenk sonbahar
BALIKESİR - Domaniç Dağları ve Kazdağları'nda rengarenk sonbahar
BALIKESİR - Domaniç Dağları ve Kazdağları'nda rengarenk sonbahar
BALIKESİR - Domaniç Dağları ve Kazdağları'nda rengarenk sonbahar

Sonbahar, Kaz Dağı, Kütahya, Domaniç, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel BALIKESİR - Domaniç Dağları ve Kazdağları'nda rengarenk sonbahar - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Milli Takım'dan Fenerbahçe'ye Berke Özer göndermesi 10:21 Milli Takım'dan Fenerbahçe'ye Berke Özer göndermesi Kıdem tazminatı tavanı 9.100 liraya çıkıyor 10:18 Kıdem tazminatı tavanı 9.100 liraya çıkıyor İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava durumu / 08.11.2021 10:02 İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava durumu / 08.11.2021
Derbide Hakan Çalhanoğlu'ndan olay hareket 09:52 Derbide Hakan Çalhanoğlu'ndan olay hareket Rusya'dan itirafı: Bayraktar TB2 SİHA'yı durdurmak için 10 Pantsir hava savunma sistemi lazım 09:31 Rusya'dan itirafı: Bayraktar TB2 SİHA'yı durdurmak için 10 Pantsir hava savunma sistemi lazım Belediyedeki sözde mahkeme, mahrem görüntüleri sızan çifti ilçeden kovdular 09:18 Belediyedeki sözde mahkeme, mahrem görüntüleri sızan çifti ilçeden kovdular
Farah Zeynep Abdullah saçlarını boyattı, yeni imajı hayranlarından tam not aldı 08:30 Farah Zeynep Abdullah saçlarını boyattı, yeni imajı hayranlarından tam not aldı Meteoroloji'den uyarı: Sıcaklıklar hafta ortasında düşecek, Doğu Anadolu'da kuvvetli kar yağışı bekleniyor 07:50 Meteoroloji'den uyarı: Sıcaklıklar hafta ortasında düşecek, Doğu Anadolu'da kuvvetli kar yağışı bekleniyor

Son Dakika Haberleri
10:24 Hesabında 600 bin TL'yi görünce dili tutuldu: Benim için 10 saniyeliğine dünya durdu
10:21 Milli Takım'dan Fenerbahçe'ye Berke Özer göndermesi
10:17 Kıdem tazminatı tavanı 9.100 liraya çıkıyor
10:02 İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava durumu / 08.11.2021
10:01 Evli kadına mesaj atan şahıs meydan dayağı yedi
09:59 Karabağ zaferinin yıl dönümünde Şuşa'da şükür namazı kılındı
09:53 2 dakika içerisinde 2 kez dolandırıldı
09:51 Derbide Hakan Çalhanoğlu'ndan olay hareket
09:31 Rusya'dan itirafı: Bayraktar TB2 SİHA'yı durdurmak için 10 Pantsir hava savunma sistemi lazım
09:29 Fatih Terim, son anda yaptığı değişiklik için pişman oldu
Hesabında 600 bin TL'yi görünce dili tutuldu: Benim için 10 saniyeliğine dünya durdu Hesabında 600 bin TL'yi görünce dili tutuldu: Benim için 10 saniyeliğine dünya durdu         
10:24
44 günde destan yazdılar! İşte Karabağ zaferinin yıl dönümünde, Azerbaycan'a zaferi getiren süreç 44 günde destan yazdılar! İşte Karabağ zaferinin yıl dönümünde, Azerbaycan'a zaferi getiren süreç         
10:19
Profesör, İstanbul'da görülen yabancı plakalı lüks araçların sırrını paylaştı Profesör, İstanbul'da görülen yabancı plakalı lüks araçların sırrını paylaştı         
10:04
Evli kadına mesaj atan şahıs meydan dayağı yedi Evli kadına mesaj atan şahıs meydan dayağı yedi         
10:01
Bilge Öztürk, sevgilisi Daren Gerede Erkaya'yı kardeşleriyle tanıştırdı Bilge Öztürk, sevgilisi Daren Gerede Erkaya'yı kardeşleriyle tanıştırdı         
09:35
Fatih Terim, son anda yaptığı değişiklik için pişman oldu Fatih Terim, son anda yaptığı değişiklik için pişman oldu         
09:29
MasterChef Türkiye'ye veda eden isim Emre oldu MasterChef Türkiye'ye veda eden isim Emre oldu         
09:10
Cumhurbaşkanı Erdoğan uyardı! Rum lideri, Paris'teki Libya Konferansı'na davet etti Cumhurbaşkanı Erdoğan uyardı! Rum lideri, Paris'teki Libya Konferansı'na davet etti         
08:22
Tüm gözler kritik Kabine toplantısında! Ana gündem maddesi ekonomi ve sınır ötesi operasyon Tüm gözler kritik Kabine toplantısında! Ana gündem maddesi ekonomi ve sınır ötesi operasyon         
07:30
Berdan Mardini, şarkıcı komşusuyla aşk yaşıyor Berdan Mardini, şarkıcı komşusuyla aşk yaşıyor         
22:47
Selin Ciğerci, saç rengini de değiştirdi Selin Ciğerci, saç rengini de değiştirdi         
21:48
Dünya'nın sonunda 5 ülke ayakta kalacak! Dünya'nın sonunda 5 ülke ayakta kalacak!         
21:32
Cahit Özkan'dan asgari ücret açıklaması: Ekonomik sıkıntıları kaldıracak Cahit Özkan'dan asgari ücret açıklaması: Ekonomik sıkıntıları kaldıracak         
20:29
Gizemli kadının sırrı çözüldü Gizemli kadının sırrı çözüldü         
20:18
Gelin, kendi düğününde basıldı Gelin, kendi düğününde basıldı         
18:41
İşkenceye uğrayan köpeğin intikamını inek aldı İşkenceye uğrayan köpeğin intikamını inek aldı         
17:56
Son Dakika: Koronavirüsün yoğun olduğu iller Karabük, Ordu ve Yalova oldu Son Dakika: Koronavirüsün yoğun olduğu iller Karabük, Ordu ve Yalova oldu         
17:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.11.2021 10:35:15. #1.13#
SON DAKİKA: BALIKESİR - Domaniç Dağları ve Kazdağları'nda rengarenk sonbahar - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement