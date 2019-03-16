Son Dakika Haberleri: Domaniç, Şehidin Vasiyetini Seslendirdi

Domaniç, Şehidin Vasiyetini Seslendirdi

1 saat önce

Domaniç, şehidin vasiyetini seslendirdiKÜTAHYA - Kütahya'nın Domaniç Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, 18 Mart programı çerçevesinde, Zeytin Dalı Harekatı'nın 19. gününde şehit olan 22 yaşındaki Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Ömer Bilal Akpınar'ın vasiyetini Domaniç halkına okuttu.

Domaniç, Şehidin Vasiyetini Seslendirdi, System.String[]
Domaniç, şehidin vasiyetini seslendirdi

KÜTAHYA - Kütahya'nın Domaniç Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, 18 Mart programı çerçevesinde, Zeytin Dalı Harekatı'nın 19. gününde şehit olan 22 yaşındaki Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Ömer Bilal Akpınar'ın vasiyetini Domaniç halkına okuttu.
Öğrenciler ellerine kamerayı ve mektubu alarak, ilçe esnafını ve sokakları dolaşarak, halktan Şehidin vasiyetini içeren mektubu okumalarını istediler.
Şehidin mektubunu okuyan Domaniçli esnaf ve vatandaşlar, mektubu okurken zaman zaman duygusallaşırken bazı okuyucularda mektubu ağlamaktan okuyamadılar.
Domaniç İmam Hatip Lisesi öğrencileri derledikleri görüntüleri, 18 Mart günü yapılan programda Domaniçlilere izlettirecekler.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 10:04 Kaynak: İHA

Akpınar, Domaniç, Genel
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