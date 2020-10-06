Domaniç'te öğretmenler, öğrencileri için sosyal mesafeli oyun alanları oluşturdu - Son Dakika

Kütahya'nın Domaniç ilçesindeki bir okulda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı öğrenciler için sosyal mesafeli oyun alanları hazırlandı.

Çukurca beldesindeki Şehit Veli Selçuk İlkokulu ve Ortaokulunun idarecileri ve öğretmenler, okulun bahçesindeki oyun alanlarını sosyal mesafe kurallarına uygun hale getirdi.

Gönüllülük esasıyla bir araya gelen eğitimciler, öğrencilerin sağlıklı, güvenilir ve tedbirli eğitim almaları için oyun alanlarını rengarenk boyayarak sosyal mesafe kurallarına uygun bir şekilde yeniden düzenledi.

Okul müdürü Gökmen Çakmak, AA muhabirine, bu süreçte öğrencilere güzel bir ortam hazırlamak için bu çalışmayı yaptıklarını söyledi.

Bahçede fırça ile boya yaparken keyifli bir çalışma ortamı oluştuğunu belirten Çakmak, "Amacımız sosyal mesafeye uygun oyun alanları çizmek. Aynı zamanda tüm öğretmenlerimizle hem okulumuzun içini hem de dışını sabah çocukların koşarak geldiği, akşam okuldan ayrılmak istemediği mekanlar haline çevirmek istiyoruz." dedi.