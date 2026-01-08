Domuz Avında Trajik Kaza: Eski Sporcu Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Domuz Avında Trajik Kaza: Eski Sporcu Hayatını Kaybetti

08.01.2026 00:39
İzmir'de domuz avında av tüfeğinin kazara ateş alması sonucu eski sporcu Sabri Kılıç hayatını kaybetti.

İZMİR'in Tire ilçesinde, domuz avında sırtında asılı bulunan av tüfeğinin kazara ateş alması sonucu vurulan eski Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Zıpkınla Balık Avı Milli Takım sporcusu Sabri Kılıç (45), hayatını kaybetti.

Olay, saat 15.50 sıralarında Hasan Çavuşlar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, domuz avına çıkan Sabri Kılıç'ın makilik alandan geçtiği esnada sırtında asılı olan av tüfeği kazara ateş aldı. Sırt kısmından vurulan Kılıç ağır yaralanırken, silah sesini duyan vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Kılıç'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Kılıç'ın cansız bedeni kesin ölüm nedeninin tespiti için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Öte yandan, Sabri Kılıç'ın eski Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Zıpkınla Balık Avı Milli Takım sporcusu olduğu ve yaklaşık 2 yıldır milli takım ile müsabakalara katılmadığı bilgisi edinildi.

Kaynak: DHA

Güncel, İzmir, Kaza, Son Dakika

