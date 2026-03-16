Domuz eti sahnesi diziye pahalıya patladı

A TV'nin Baba Yapım imzalı dev kadrolu dizisi "Aynı Yağmur Altında" 7. bölümüyle final kararı aldı.

ATV'de pazar akşamı yayınlanan dizide, Mine Çayıroğlu'nun oynadığı Tülin karakterinin, muhafazakâr bir aileye "domuz eti" ikram ettiği sahne oldukça tartışılmış ve tepki çekmişti.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, tartışmalara neden olan ve beklenen ilgiyi göremeyen "Aynı Yağmur Altında" dizisi ekrana veda ediyor.

Nilsu Berfin Aktaş ve Burak Tozkoparan'ın başrollerini paylaştığı, Hülya Avşar, Levent Ülgen, Erkan Can ve Fikret Kuşkan gibi isimleri buluşturan dizi bu hafta ekrana gelecek 7. bölümüyle ekran macerasını sonlandıracak.