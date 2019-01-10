Son Dakika Haberleri: Donanma Komutanı Tatlıoğlu, Mersin'de

Donanma Komutanı Tatlıoğlu, Mersin'de

1 saat önce

Donanma Komutanı Koramiral Ercüment Tatlıoğlu, Mersin Valisi Ali İhsan Su'yu ziyaret etti.

Donanma Komutanı Tatlıoğlu, Mersin'de, System.String[]
Donanma Komutanı Koramiral Ercüment Tatlıoğlu, Mersin Valisi Ali İhsan Su'yu ziyaret etti.

Doğu Akdeniz'de düzenlenen Şehit Deniz Piyade Er Emre Günaltan Taktik Tatbikatı'na katılmak üzere kente gelen Tatlıoğlu, beraberinde Deniz Kuvvetleri Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Önder Gürbüz ve TCG Gediz Komutanı Yarbay Serhat Demir ile Su'yu ziyaret etti.

Ziyaret, karşılıklı görüş alışverişinde bulunulması ve bir süre sohbet edilmesinin ardından sona erdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 12:56 Kaynak: AA

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