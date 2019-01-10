Donanma Komutanı Tatlıoğlu, Mersin'de
1 saat önce
Donanma Komutanı Koramiral Ercüment Tatlıoğlu, Mersin Valisi Ali İhsan Su'yu ziyaret etti.
Donanma Komutanı Koramiral Ercüment Tatlıoğlu, Mersin
Valisi Ali İhsan Su
'yu ziyaret etti. Doğu Akdeniz
'de düzenlenen Şehit Deniz Piyade
Er Emre Günaltan Taktik Tatbikatı'na katılmak üzere kente gelen Tatlıoğlu, beraberinde Deniz Kuvvetleri Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Önder Gürbüz ve TCG Gediz
Komutanı Yarbay Serhat Demir
ile Su'yu ziyaret etti.
Ziyaret, karşılıklı görüş alışverişinde bulunulması ve bir süre sohbet edilmesinin ardından sona erdi.
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Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 12:56 Kaynak: AA
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