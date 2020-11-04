Donanma Komutanlığındaki darbe girişimi davasından dosyası ayrılan sanıkların yargılanması sürüyor - Son Dakika

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Donanma Komutanlığındaki eylemlere ilişkin davada, dosyaları ayrılan 6'sı tutuksuz, 13'ü firari 19 sanığın yargılandığı davanın görülmesine devam edildi.

Kocaeli 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar ile avukatları ve sanık yakınları katıldı.

Davaya müdahil olan Cumhurbaşkanlığı adına avukat Hilal Esra Uslu da duruşmada hazır bulundu.

Söz verilen sanıklar, gelen bilgi ve belgelerde aleyhlerine olan hususları kabul etmediklerini, dosyalarının tefrik edilerek beraatlerine karar verilmesini talep etti.

Sanık avukatları da dosyanın ayrılmasını ve savcının mütalaa vermesi halinde esasa ilişkin savunma yapabileceklerini belirtti.

Cumhuriyet savcısı, mütalaasında eksik olan dijital materyaller ile bazı evrakların ilgili kurumlardan istenmesine, gelecek celsede bazı tanıkların dinlenmesine ve firari sanıkların haklarındaki yakalama kararlarının infazının beklenmesine karar verilmesini istedi.

Mahkeme heyeti, firari sanıklar Fetullah Gülen, Ayhan Bay, Güray Çerman, Levent Dündar, Ersoy Aktaş, Özkan Yıldırım, Cihat Tezel, Güngör Korkmaz, Hamza Koç, Hasan Altuntepe, Mahmut Salık, Mustafa Vasfi Yağcı ve Özkan Turhan hakkında çıkarılan yakalama kararlarının infazının beklenmesine, dosyanın henüz tekamül etmediği için tefrik taleplerinin reddine karar vererek, bazı tanıkların dinlenilmesi ve eksik olan evrakların beklenilmesi için duruşmayı 3 Şubat 2021'e erteledi.

Süreç

Mahkeme heyeti, FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında Donanma Komutanlığındaki eylemlere ilişkin davanın 21 Haziran'daki karar duruşmasında, firari sanıklar örgüt elebaşı Fetullah Gülen, eski Kuzey Görev Grup Komutanı Tuğamiral Ayhan Bay, eski TCG Oruçreis Savaş Gemisi Komutanı Kurmay Yarbay Güray Çerman, eski TCG Salihreis Seyir Subayı Kurmay Binbaşı Levent Dündar, eski Gölcu¨k Deniz Ana Üs Komutanlığı İstihbarat Şubede görevli İstihbarat Astsubayı Ersoy Aktaş, eski TCG Salihreis Savaş Gemisi Silah Subayı Yu¨zbaşı Özkan Yıldırım, "mahrem imamlar" Cihat Tezel, Güngör Korkmaz, Hamza Koç, Hasan Altuntepe, Mahmut Salık, Mustafa Vasfi Yağcı, Özkan Turhan ile tutuksuz sanıklar eski Donanma Komutanlığı Üst Savunma Harekat Merkezi Amiri Albay S.U, eski Deniz Hava Ana Üs Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürü Binbaşı M.Ö, eski Tuğamiral Tezcan Kızılelma'nın emir astsubayı tutuksuz sanık İ.K, eski Deniz Hava Üs Komutanlığı astsubayı M.D, eski TCG Yavuz Gemisi'nin Telsiz Astsubayı N.B. ve tutuklu sanık Binbaşı Hacı Darıcı'nın eşi tutuksuz sanık B.D'nin dosyalarının, kovuşturma ve dijital inceleme işlemleri tamamlanamadığı için ayrılmasına karar vermişti.

İddianameden

İddianamede, firari sanıklar örgüt elebaşı Fetullah Gülen ve eski Kuzey Görev Grup Komutanı Tuğamiral Ayhan Bay'ın da aralarında bulunduğu sanıklar hakkında, "cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs", "silahlı örgüt kurmak veya yönetmek" ve "silahla birden fazla kişiyle birlikte yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak" ve "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile 19 yıldan 36 yıl 6'şar ay, diğer sanıklar hakkında da 7 yıl 6 aydan 29'ar yıla kadar hapis cezası isteniyor.