Donanma Komutanlığındaki darbe girişimi davasından dosyası ayrılan sanıkların yargılanması sürüyor - Son Dakika

Donanma Komutanlığındaki darbe girişimi davasından dosyası ayrılan sanıkların yargılanması sürüyor

04.11.2020 14:21
Donanma Komutanlığındaki darbe girişimi davasından dosyası ayrılan sanıkların yargılanması sürüyor, System.String[]

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Donanma Komutanlığındaki eylemlere ilişkin davada, dosyaları ayrılan 6'sı tutuksuz, 13'ü firari 19 sanığın yargılandığı davanın görülmesine devam edildi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Donanma Komutanlığındaki eylemlere ilişkin davada, dosyaları ayrılan 6'sı tutuksuz, 13'ü firari 19 sanığın yargılandığı davanın görülmesine devam edildi.

Kocaeli 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar ile avukatları ve sanık yakınları katıldı.

Davaya müdahil olan Cumhurbaşkanlığı adına avukat Hilal Esra Uslu da duruşmada hazır bulundu.

Söz verilen sanıklar, gelen bilgi ve belgelerde aleyhlerine olan hususları kabul etmediklerini, dosyalarının tefrik edilerek beraatlerine karar verilmesini talep etti.

Sanık avukatları da dosyanın ayrılmasını ve savcının mütalaa vermesi halinde esasa ilişkin savunma yapabileceklerini belirtti.

Cumhuriyet savcısı, mütalaasında eksik olan dijital materyaller ile bazı evrakların ilgili kurumlardan istenmesine, gelecek celsede bazı tanıkların dinlenmesine ve firari sanıkların haklarındaki yakalama kararlarının infazının beklenmesine karar verilmesini istedi.

Mahkeme heyeti, firari sanıklar Fetullah Gülen, Ayhan Bay, Güray Çerman, Levent Dündar, Ersoy Aktaş, Özkan Yıldırım, Cihat Tezel, Güngör Korkmaz, Hamza Koç, Hasan Altuntepe, Mahmut Salık, Mustafa Vasfi Yağcı ve Özkan Turhan hakkında çıkarılan yakalama kararlarının infazının beklenmesine, dosyanın henüz tekamül etmediği için tefrik taleplerinin reddine karar vererek, bazı tanıkların dinlenilmesi ve eksik olan evrakların beklenilmesi için duruşmayı 3 Şubat 2021'e erteledi.

Süreç

Mahkeme heyeti, FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında Donanma Komutanlığındaki eylemlere ilişkin davanın 21 Haziran'daki karar duruşmasında, firari sanıklar örgüt elebaşı Fetullah Gülen, eski Kuzey Görev Grup Komutanı Tuğamiral Ayhan Bay, eski TCG Oruçreis Savaş Gemisi Komutanı Kurmay Yarbay Güray Çerman, eski TCG Salihreis Seyir Subayı Kurmay Binbaşı Levent Dündar, eski Gölcu¨k Deniz Ana Üs Komutanlığı İstihbarat Şubede görevli İstihbarat Astsubayı Ersoy Aktaş, eski TCG Salihreis Savaş Gemisi Silah Subayı Yu¨zbaşı Özkan Yıldırım, "mahrem imamlar" Cihat Tezel, Güngör Korkmaz, Hamza Koç, Hasan Altuntepe, Mahmut Salık, Mustafa Vasfi Yağcı, Özkan Turhan ile tutuksuz sanıklar eski Donanma Komutanlığı Üst Savunma Harekat Merkezi Amiri Albay S.U, eski Deniz Hava Ana Üs Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürü Binbaşı M.Ö, eski Tuğamiral Tezcan Kızılelma'nın emir astsubayı tutuksuz sanık İ.K, eski Deniz Hava Üs Komutanlığı astsubayı M.D, eski TCG Yavuz Gemisi'nin Telsiz Astsubayı N.B. ve tutuklu sanık Binbaşı Hacı Darıcı'nın eşi tutuksuz sanık B.D'nin dosyalarının, kovuşturma ve dijital inceleme işlemleri tamamlanamadığı için ayrılmasına karar vermişti.

İddianameden

İddianamede, firari sanıklar örgüt elebaşı Fetullah Gülen ve eski Kuzey Görev Grup Komutanı Tuğamiral Ayhan Bay'ın da aralarında bulunduğu sanıklar hakkında, "cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs", "silahlı örgüt kurmak veya yönetmek" ve "silahla birden fazla kişiyle birlikte yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak" ve "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile 19 yıldan 36 yıl 6'şar ay, diğer sanıklar hakkında da 7 yıl 6 aydan 29'ar yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Donanma Komutanlığındaki darbe girişimi davasından dosyası ayrılan sanıkların yargılanması sürüyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Piyasalar ABD Merkez Bankası'nın toplantısına odaklandı beIN SPORTS'ta Spor İçeriklerinden Sorumlu Grup Başkanı Saad Saleh Al-Hudaifi istifa etti Son Dakika! Biden'ın ekibinden Trump'ın "Oy sayımını durdurun" çağrısıyla ilgili ilk açıklama: Avukatlarımız hazır bekliyor Depremde hayatını kaybeden Göztepe taraftarı Ali Çağın Kaygusuz'un nişanlısından duygu yüklü paylaşım Türkiye'ye temsilci atamayan birçok sosyal medya devine 10 milyon lira ceza kesildi Amerika'da yaşayan Kerimcan Durmaz, seçimin ardından iç savaş çıkacağı iddiası üzerine soluğu markette aldı Enkaz altından çıkarılan Ayda'nın anne ve babası taşınmak için ev arıyormuş Depremde enkaz altında kalanlar ile 112 görevlileri arasındaki konuşmalar yürek burktu: Dayanamıyoruz, lütfen çabuk gelin
Yol kenarında dilenirken görülen eski NBA oyuncusu Delonte West rehabilitasyon ile hızla iyileşiyor Yol kenarında dilenirken görülen eski NBA oyuncusu Delonte West rehabilitasyon ile hızla iyileşiyor         
14:07
Son Dakika! 81 ile gönderilen yeni koronavirüs genelgesine göre pek çok işletme 22:00'de kapanacak Son Dakika! 81 ile gönderilen yeni koronavirüs genelgesine göre pek çok işletme 22:00'de kapanacak         
13:53
Selen Görgüzel Alkan koronavirüse yakalandı Selen Görgüzel Alkan koronavirüse yakalandı         
13:30
Korona tedavisi gören Soylu'nun da yer aldığı kabine toplantısı fotoğrafı kafa karıştırmıştı! Korona tedavisi gören Soylu'nun da yer aldığı kabine toplantısı fotoğrafı kafa karıştırmıştı! "Arşiv" olduğu ortaya çıktı         
13:12
15 dakikalığına üst kattaki komşusuna çıktı, yaklaşık 100 bin lirasını çaldırdı 15 dakikalığına üst kattaki komşusuna çıktı, yaklaşık 100 bin lirasını çaldırdı         
12:27
LPG'li araçlar AVM'lerin kapalı otoparklarına girebilecek LPG'li araçlar AVM'lerin kapalı otoparklarına girebilecek         
11:41
Yeni ayakkabıyı alıp yerine ayağındaki eskileri bıraktı, bir de not yazdı: Ayağım üşüyordu, hakkını helal et Yeni ayakkabıyı alıp yerine ayağındaki eskileri bıraktı, bir de not yazdı: Ayağım üşüyordu, hakkını helal et         
11:04
Jeofizik uzmanı Prof. Dr. Murat Utkucu: Marmara Denizi altında büyük bir deprem riski var Jeofizik uzmanı Prof. Dr. Murat Utkucu: Marmara Denizi altında büyük bir deprem riski var         
10:51
Son Dakika! Trump: ABD yüksek mahkemesine gideceğiz, sayımın durmasını istiyoruz Son Dakika! Trump: ABD yüksek mahkemesine gideceğiz, sayımın durmasını istiyoruz         
10:29
Çiğ süt destek ödemeleri bugün hesaplarda olacak Çiğ süt destek ödemeleri bugün hesaplarda olacak         
10:11
'Çelik Kafes' operasyonunda şüphelilerden biri bazada yakalandı 'Çelik Kafes' operasyonunda şüphelilerden biri bazada yakalandı         
10:04
Arka Sokaklar dizisinin Tekin'i Onur Bay, kendisinden 9 yaş büyük oyuncu Dilara Aksüyek ile aşk yaşıyor Arka Sokaklar dizisinin Tekin'i Onur Bay, kendisinden 9 yaş büyük oyuncu Dilara Aksüyek ile aşk yaşıyor         
08:46
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla İstanbul'un 5 ilçesindeki bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla İstanbul'un 5 ilçesindeki bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak         
08:19
Engelli marangoz ustası, 15 bin TL'lik makineyi 300 TL'ye mal etti Engelli marangoz ustası, 15 bin TL'lik makineyi 300 TL'ye mal etti         
08:08
Eşinin karşı çıkmasına rağmen Artvin'de çilek üretimine başladı, şimdi siparişlere yetişemiyor Eşinin karşı çıkmasına rağmen Artvin'de çilek üretimine başladı, şimdi siparişlere yetişemiyor         
08:03
ABD, 46. başkanını seçiyor! Seçimi Trump mı, Biden mı kazanacak? ABD, 46. başkanını seçiyor! Seçimi Trump mı, Biden mı kazanacak?         
23:48
Kendisini diş hekimi olarak tanıtan su tesisatçısı, swinger partisine eşi diye eskort getirmiş Kendisini diş hekimi olarak tanıtan su tesisatçısı, swinger partisine eşi diye eskort getirmiş         
21:02
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.11.2020 14:25:34. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Donanma Komutanlığındaki darbe girişimi davasından dosyası ayrılan sanıkların yargılanması sürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei