Donbas krizinin çözümüne ilişkin Üçlü Temas Grubu toplantısı yapıldı - Son Dakika

Donbas krizinin çözümüne ilişkin Üçlü Temas Grubu toplantısı yapıldı
28.10.2020 22:57
Donbas bölgesindeki krizin çözümüne ilişkin Rusya, Ukrayna ve Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatından (AGİT) oluşan Üçlü Temas Grubu toplantısı çevrimiçi olarak yapıldı.
Donbas bölgesindeki krizin çözümüne ilişkin Rusya, Ukrayna ve Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatından (AGİT) oluşan Üçlü Temas Grubu toplantısı çevrimiçi olarak yapıldı.
Ukrayna Devlet Başkanlığından yapılan açıklamada, tarafların 10 Kasım'da Zolotoye ve Şastye olarak iki yeni giriş-çıkış noktası açılması konusunda anlaştığı bildirildi.
Ayrıca açıklamada tarafların 20 yeni bölgenin mayından temizlenmesi için bir taslak planda mutabık kaldığı ifade edildi.
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