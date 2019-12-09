Son Dakika Haberleri: Dondurucu soğukların yaşandığı Sivas'ta şelaleler buz tuttu
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Dondurucu soğukların yaşandığı Sivas'ta şelaleler buz tuttu

7 saat önce

Dondurucu soğukların yaşandığı Sivas'ta şelaleler buz tuttu.

Dondurucu soğukların yaşandığı Sivas'ta şelaleler buz tuttu, System.String[]

Dondurucu soğukların yaşandığı Sivas'ta şelaleler buz tuttu.


Sivas'ta hava sıcaklığının sıfırın altına inmesi ile dondurucu soğuklar etkisini hissettirmeye başladı. Sivas'ın Divriği ilçesinde gün içerisinde hava sıcaklığı eksi 10 derecelere kadar geriledi. Karaağaçlı köyünde şelaleler dondu. Ortaya Sibirya'yı andıran görüntüler çıktı. Donan şelale ve ırmağı görüntüleyen Ümit Yalçın isimli köy sakini, havanın çok soğuk olduğunu belirtip, "Donuyoruz. Şelaleler buz tuttu. Hava o kadar soğuk ki nefes almakta güçlük çekiyoruz" dedi. - SİVAS

Divriği, Sivas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 10:32 Kaynak: İHA
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