Döner bıçağıyla saldırdı, sonra ailesinin yaşadığı evi taşladı - Son Dakika
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Döner bıçağıyla saldırdı, sonra ailesinin yaşadığı evi taşladı

21.04.2022 17:55

Güngören'de anne babası ve çocuklarının oturduğu evin camlarını taşlayan ve bir kişiye döner bıçağıyla saldırgan madde bağımlısı şahıs gözaltına alındı.

Güngören'de anne babası ve çocuklarının oturduğu evin camlarını taşlayan ve bir kişiye döner bıçağıyla saldırgan madde bağımlısı şahıs gözaltına alındı. Şahıs serbest bırakılırken, her iki olayda saldırı anları kameralar tarafından kaydedildi.

Olay, önceki gün Güngören Cami Sokak'ta yaşandı. İddiaya göre, eşinin ölümünden sonra madde kullanmaya başlayan Ö.Ö. (41), annesi ve babasıyla sürekli tartışmaya başladı. Bunun üzerine baba 12 ve 8 yaşındaki iki torununu da alarak izini kaybettirmeye çalıştı. Madde bağımlısı Ö.Ö. anne ve babasının yaşadığı evin sokağına geldi. Anne, babası ve iki çocuğunun yaşadığı evin önüne gelerek önce döner bıçağıyla sokaktaki bir kişiye saldırdı. Madde bağımlısı şahıs, kendini yakacağını söyledi, sonrasında ise evin camlarını taşladı. Camları kıran şahıs olay yerinden kaçtı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri şahsı yakalayarak gözaltına aldı.

Olay anını gören ve anlatan komşu Abdulrezzak Hammoi, "Üzerine mazot dökerek kendini yakmak istedi. Burada bir amca vardı çakmak istedi. Amca çakmağı vermeyince saldırdı. Amcanın oğlu amcayı tutup evine götürdü. İki hafta önce burada da bir olay oldu aynı şekilde. Bıçakla burada bir eskiciye saldırmış. Ailesine de saldırmış herhalde izler falan var yüzünde" dedi.

(Medeni Topaloğlu - Hacer İnci - İHA)

Döner bıçağıyla saldırdı, sonra ailesinin yaşadığı evi taşladı
Döner bıçağıyla saldırdı, sonra ailesinin yaşadığı evi taşladı
Döner bıçağıyla saldırdı, sonra ailesinin yaşadığı evi taşladı
Döner bıçağıyla saldırdı, sonra ailesinin yaşadığı evi taşladı

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Kaynak: İHA

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