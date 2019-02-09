Son Dakika Haberleri: Dördüncü Kattan Düşen Kadın Hayatını Kaybetti

Dördüncü Kattan Düşen Kadın Hayatını Kaybetti

58 dakika önce

Konya'da dördüncü kattan merdiven boşluğuna düşen kadın hayatını kaybetti.

Dördüncü Kattan Düşen Kadın Hayatını Kaybetti, System.String[]
Konya'da dördüncü kattan merdiven boşluğuna düşen kadın hayatını kaybetti.

Olay, merkez Meram ilçesi Armağan Mahallesi Yenice Sokak üzerinde bulunan özel bir kolejde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir yemek fabrikasında çalışan Hatice Söbücovalı (41), okulda düzenlenen yemek programı için binaya geldi. Burada hazırlanacak yemek için okulun 4. katına çıkan Hatice Söbücovalı bir anda merdiven boşluğundan aşağıya düştü. Düşme sesini duyan okuldakiler bir süre okul içerisinde sesin nereden geldiğini aradı. Daha sonra Söbücovalı'nın olmadığını fark edenler okul içerisinde aramaya başladı. Okulda arama yapan personel merdiven boşluğuna baktığında Söbücovalı'nın yerde yattığını görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Söbücovalı'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri ise olay yerinde incelemelerde bulundu.

Olayı haber alan ve okula gelen kadının yakınları ise sinir krizi geçirdi. 41 yaşındaki kadının cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Numune Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 05:29 Kaynak: İHA

Merkez, Hatice Çarpar, Konya, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Eşinin Çıkardığı Namus Dedikodusu Hayatını Kaybetmesine Yol Açtı Emekli Öğretmen, Oğlunu Bulmak İçin Gittiği Medyum Tarafından Dolandırılıp Cinsel Tacize Uğradı

Yeni Yıl Kutlamalarına Katılmak İstemeyen Müslümanlara Zorla Domuz Eti Yedirildi Ucuz Araba Peşinde Koşarken Dolandırıldılar
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.2.2019 18:27:01. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dördüncü Kattan Düşen Kadın Hayatını Kaybetti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]