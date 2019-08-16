Son Dakika Haberleri: Dört ay önce öldüğü sanılan kişinin cesedi, komşuların ihbarıyla bulundu
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Dört ay önce öldüğü sanılan kişinin cesedi, komşuların ihbarıyla bulundu

1 saat önce

Kadıköy'de bir apartmandan kötü kokular geldiği ihbarını değerlendiren polisler, girdikleri evde çürümüş erkek cesediyle karşılaştı.

Dört ay önce öldüğü sanılan kişinin cesedi, komşuların ihbarıyla bulundu, System.String[]
Kadıköy'de bir apartmandan kötü kokular geldiği ihbarını değerlendiren polisler, girdikleri evde çürümüş erkek cesediyle karşılaştı.
Acıbadem Mahallesi Şam Fıstığı Sokak'taki Birlik Apartmanı'ndan kötü kokular geldiği yönündeki ihbarı değerlendiren polis, apartmanın ikinci katındaki daireye girdiğinde çürümüş bir erkek cesediyle karşılaştı.
Ekipler durumu savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerine bildirdi. Adrese gelen olay yeri inceleme ekipleri evde ölü bulunan şahsın 1950 doğumlu Teoman Beysan olduğunu belirledi. Yatağında ölü bulunan Beysan'ın cesedinin çürüdüğü tespit edilirken, ölümün yaklaşık dört ay önce gerçekleşmiş olabileceği değerlendirildi. Savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarını tamamlamasının ardından cenaze Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Apartman savcılık talimatıyla mühürlendi.
Acıbadem Mahallesi, Kadıköy, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 12:23 Kaynak: AA
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