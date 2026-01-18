Dörtyol\'da 8 Aranan Şahıs Gözaltına Alındı

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik asayiş denetimlerinde adli makamlarca işledikleri suçlar nedeniyle aranan 8 kişi gözaltına alındı.
Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il genelinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Dolandırıcılık, görüntülü hakaret, hırsızlık, uyuşturucu, cinsel istismar suçundan aranan Y.E.Ş., A.C., H.Y., A.İ., Ç.A., O.B., N.T. ve M.S. adlı 8 şahıslar Dörtyol'da yakalanarak gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şüpheliler adli makamlara sevk edilirken, 3 kişi serbest bırakıldı. Mahkemeye çıkarılan 5 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. - HATAY
