Dörtyol'da Zincirleme Kaza: 2 Yaralı

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde 4 aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı.
Payas-Dörtyol kara yolunun Özerli Mahallesi mevkisinde 3 otomobil ve tırın karıştığı karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 2 kişi, ambulanslarla Dörtyol Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
