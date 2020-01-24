Doruk Doğrusöz'den ilginç itiraf: Tuvalete gidince Sevda 'Kocacım özledim' diye mesaj atıyor - Son Dakika
Son Dakika Magazin Doruk Doğrusöz'den ilginç itiraf: Tuvalete gidince Sevda 'Kocacım özledim' diye mesaj atıyor - Son Dakika Magazin

Doruk Doğrusöz'den ilginç itiraf: Tuvalete gidince Sevda 'Kocacım özledim' diye mesaj atıyor

12 dakika önce

Şimdilerde Sevda Demirel ile aşk yaşayan ameliyatsız cinsiyet değiştirme operasyonu geçiren Doruk Doğrusöz, ilişkisinden bahsederken "Ben tuvaletteyken Sevda bana yatak odasından 'Kocacım gel çok özledim' diye mesaj atıyor" dedi.

Doruk Doğrusöz'den ilginç itiraf: Tuvalete gidince Sevda 'Kocacım özledim' diye mesaj atıyor, System.String[]

Katıldığı moda yarışmasıyla adını duyurduktan ameliyatsız cinsiyet değiştirme sürecine giren yeni adıyla Doruk Doğrusöz olan Neslihan Doğrusöz, şarkıcı Sevda Demirel ile aşk yaşamaya başladı. İkili, konuk oldukları programda ise samimi açıklamalarda bulundu.

"ÇOK YAPIŞIK YAŞIYORUZ"

Yeni ilişkisinden bahseden Sevda Demirel, "Bu eve ve bana bir mucize geldi. bir duvarlarla konuşmadığım kalmıştı, çok yalnızdım. Çok yapışık yaşıyoruz. Belki bu da sıkıntıdır. Her gün birbirimize not yazıyoruz" dedi.

"BEN TUVALETTEYKEN YATAK ODASINDAN MESAJ ATIYOR"

Sporcu Büşra Eyen ile ilişkisini sonlandırdıktan sonra Sevda Demirel ile aşk yaşayan Doğrusöz ise "Sevda'yı hep beğeniyordum, Türkiye'de böyle bir gerçek var yani. Reklam birlikteliğiyle alakalı çok soru geliyor. Mesela ben tuvaletteyken Sevda bana yatak odasından mesaj çekiyor.'Kocacım gel seni çok özledim' diye. Salondayken falan 'hadi gel çok özledim' diyor." şeklinde konuştu.

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Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 02:59 
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